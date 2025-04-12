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Güzellik Merkezine Siber Saldırı: Binlerce Kişiye Ait Kişisel Veriler Çalındı

Güzellik Merkezine Siber Saldırı: Binlerce Kişiye Ait Kişisel Veriler Çalındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 11:27

Türkiye'de faaliyet gösteren Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na bir siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri çalındı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kötü bir haberi gündeme getirerek yurttaşı uyardı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kötü bir haberi gündeme getirerek yurttaşı uyardı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de faaliyet gösteren Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik bir siber saldırı sonucu 83 bin 70 kişiye ait kişisel verilerin çalındığını açıkladı.

İhlalin 3 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiği ortaya çıktı. KVKK’nın açıklamasına göre, etkilenen veriler arasında kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon, sağlık bilgileri ve ödeme detayları gibi hassas bilgiler yer alıyor.

İhlalin 3 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiği ortaya çıktı. KVKK’nın açıklamasına göre, etkilenen veriler arasında kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon, sağlık bilgileri ve ödeme detayları gibi hassas bilgiler yer alıyor.

Yetkililer, kişisel verileri etkilenen yurttaşların bilgi almak için şirketin çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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