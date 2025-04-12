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İndirim Sona Erdi: Benzine 82 Kuruş Zam Geldi

İndirim Sona Erdi: Benzine 82 Kuruş Zam Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 09:35

10 Nisan’da benzin litre fiyatı 2 lira 24 kuruş ucuzladı. Bu indirimden sadece bir gün sonra, 11 Nisan’da benzin fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Ancak indirim rüzgarı kısa sürdü ve benzine zam geldi.

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Tabelalar yine değişti.

Tabelalar yine değişti.

Benzine litre satış fiyatına 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Böylece petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanan indirim serisi sona erdi.

Bu durum benzine üst üste iki gün 3 lira 59 kuruş indirim olarak yansımıştı. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki düşüş eğilimi kalıcı olmadı.

Bu durum benzine üst üste iki gün 3 lira 59 kuruş indirim olarak yansımıştı. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki düşüş eğilimi kalıcı olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL/LT

Motorin: 44,32 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL/LT

Motorin: 44,20 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara

Benzin: 44,75 TL/LT

Motorin: 45,07 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir

Benzin: 45,12 TL/LT

Motorin: 45,43 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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