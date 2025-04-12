İndirim Sona Erdi: Benzine 82 Kuruş Zam Geldi

10 Nisan’da benzin litre fiyatı 2 lira 24 kuruş ucuzladı. Bu indirimden sadece bir gün sonra, 11 Nisan’da benzin fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Ancak indirim rüzgarı kısa sürdü ve benzine zam geldi.