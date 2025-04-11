Ortalık Karıştı! Çin’den ABD’ye Misilleme: Gümrük Vergisi Yüzde 125’e Çıkarıldı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve geldikten sonra gümrük vergisi tarifelerindeki artışlarla başlattığı “ticaret savaşı” devam ediyor.
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Çin Maliya Bakanlığı, ABD’ye uygulanan ek gümrük vergisi tarifesinin yüzde 84 oranından yüzde 125’e çıkarılacağını açıkladı. Yeni tarife 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren tüm ABD ürünleri için geçerli olacak.
Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning'in paylaşımı: 👇
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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