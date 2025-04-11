onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ortalık Karıştı! Çin’den ABD’ye Misilleme: Gümrük Vergisi Yüzde 125’e Çıkarıldı

Ortalık Karıştı! Çin’den ABD’ye Misilleme: Gümrük Vergisi Yüzde 125’e Çıkarıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 12:03

Gümrük vergisi krizinin önü alınamaz hale geldi. İki ülkeninde bu konuda geri adım atması imkansız görünürken Çin'den ABD'ye yeni bir misilleme geldi. Çin, ABD mallarına uygulanan tarife oranını yüzde 125'e yükseltti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve geldikten sonra gümrük vergisi tarifelerindeki artışlarla başlattığı “ticaret savaşı” devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve geldikten sonra gümrük vergisi tarifelerindeki artışlarla başlattığı “ticaret savaşı” devam ediyor.

ABD, dün Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti. Buna hamleye karşılık gecikmedi.

Çin Maliya Bakanlığı, ABD’ye uygulanan ek gümrük vergisi tarifesinin yüzde 84 oranından yüzde 125’e çıkarılacağını açıkladı. Yeni tarife 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren tüm ABD ürünleri için geçerli olacak.

Çin Maliya Bakanlığı, ABD’ye uygulanan ek gümrük vergisi tarifesinin yüzde 84 oranından yüzde 125’e çıkarılacağını açıkladı. Yeni tarife 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren tüm ABD ürünleri için geçerli olacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, ABD ile yaşanan “tarife savaşı” hakkında kamuoyu önünde ilk kez yorumda bulundu. 

Ulusunun “korkmadığını” vurgulayan Şi, “Ticaret savaşında kazanan yoktur; dünyaya karşı gelmek sadece yalnız kalmaya sebep olur. Dışarıdaki iklim nasıl değişirse değişsin Çin kendine güvenli ve odaklı olmayı sürdürecek ve kendi işlerini kendisi idare etmeye konsantre olacak. Çin ve Avrupa uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeli ve tek taraflı zorbaca uygulamalara birlikte direnmeli” dedi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning'in paylaşımı: 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın