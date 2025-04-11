Ortalık Karıştı! Çin’den ABD’ye Misilleme: Gümrük Vergisi Yüzde 125’e Çıkarıldı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, ABD ile yaşanan “tarife savaşı” hakkında kamuoyu önünde ilk kez yorumda bulundu.

Ulusunun “korkmadığını” vurgulayan Şi, “Ticaret savaşında kazanan yoktur; dünyaya karşı gelmek sadece yalnız kalmaya sebep olur. Dışarıdaki iklim nasıl değişirse değişsin Çin kendine güvenli ve odaklı olmayı sürdürecek ve kendi işlerini kendisi idare etmeye konsantre olacak. Çin ve Avrupa uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeli ve tek taraflı zorbaca uygulamalara birlikte direnmeli” dedi.