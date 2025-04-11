112 Yıllık En Büyük Satın Alım: Prada, Versace'yi Satın Aldı

Versace, 1970’lı yıllarda ünlü modacı Gianni Versace tarafından kurulmuştu. ABD merkezli Capri Holdings 2018’de Versace’yı 1.8 milyar dolara satın almıştı. Capri Holdings’in bünyesinde Jimmy Choo, Michael Kors gibi markalar bulunuyor.

Prada Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Versace'nin 'cesur ve zamansız estetiğine' dikkat çekti ve markanın mirasını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prada CEO'su Andrea Guerra ise yaptığı açıklamada, 'Versace'nin dev bir potansiyeli var. Yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulamanın yanı sıra sabır da gerektirecek' dedi.

Prada satışlarının yüzde 32’sini Avrupa’da, yüzde 17’sini Kuzey ve Güney Amerika’da, yüzde 14’ünü Japonya’da, yüzde 33’ünü Japonya hariç Asya’da, yüzde 5’ini ise Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştiriyor.