112 Yıllık En Büyük Satın Alım: Prada, Versace'yi Satın Aldı
Dünyaca ünlü lüks giyim markası rakibini satın alarak yıllardır devam eden yarışa son verdi. İtalyan moda devi Prada, bir diğer moda efsanesi Versace'yi 1 milyar 250 milyon euro bedelle satın aldı.
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Moda dünyasında şaşırtıcı bir satın alma gerçekleşti. Hisseleri Hong Kong Borsası’nda işlem gören Prada’nın piyasa değeri 15.8 milyar dolar.
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112 yıllık Prada, tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından yönetiliyor. Lüks moda sektörünün son aylarda düşüş yaşamasına karşılık, Prada durgunluktan daha az etkilenen şirketler arasında yer alıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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