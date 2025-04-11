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112 Yıllık En Büyük Satın Alım: Prada, Versace'yi Satın Aldı

112 Yıllık En Büyük Satın Alım: Prada, Versace'yi Satın Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 10:23

Dünyaca ünlü lüks giyim markası rakibini satın alarak yıllardır devam eden yarışa son verdi. İtalyan moda devi Prada, bir diğer moda efsanesi Versace'yi 1 milyar 250 milyon euro bedelle satın aldı.

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Moda dünyasında şaşırtıcı bir satın alma gerçekleşti. Hisseleri Hong Kong Borsası’nda işlem gören Prada’nın piyasa değeri 15.8 milyar dolar.

Moda dünyasında şaşırtıcı bir satın alma gerçekleşti. Hisseleri Hong Kong Borsası’nda işlem gören Prada’nın piyasa değeri 15.8 milyar dolar.

İtalyan moda devi Prada, bir başka efsane İtalyan markası Versace’yi 1 milyar 250 milyon euro bedelle satın aldı. Pazarlıklar 1.5 milyar euro seviyesinde başlamıştı. Prada, satın alım bedelini nakit olarak ödeyecek. Devir işleminin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

112 yıllık Prada, tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından yönetiliyor. Lüks moda sektörünün son aylarda düşüş yaşamasına karşılık, Prada durgunluktan daha az etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

112 yıllık Prada, tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından yönetiliyor. Lüks moda sektörünün son aylarda düşüş yaşamasına karşılık, Prada durgunluktan daha az etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

Versace, 1970’lı yıllarda ünlü modacı Gianni Versace tarafından kurulmuştu. ABD merkezli Capri Holdings 2018’de Versace’yı 1.8 milyar dolara satın almıştı. Capri Holdings’in bünyesinde Jimmy Choo, Michael Kors gibi markalar bulunuyor.

Prada Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Versace'nin 'cesur ve zamansız estetiğine' dikkat çekti ve markanın mirasını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prada CEO'su Andrea Guerra ise yaptığı açıklamada, 'Versace'nin dev bir potansiyeli var. Yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulamanın yanı sıra sabır da gerektirecek' dedi.

Prada satışlarının yüzde 32’sini Avrupa’da, yüzde 17’sini Kuzey ve Güney Amerika’da, yüzde 14’ünü Japonya’da, yüzde 33’ünü Japonya hariç Asya’da, yüzde 5’ini ise Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştiriyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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