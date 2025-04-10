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Gözaltındaki Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Gözaltındaki Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 00:23

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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Sabah saatlerinde gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamaları yöneltilen iki gazetecinin evlerinde arama yapıldı. Aramalar sırasında dijital ekipmanlara el konuldu. 

Kara para suçlamasıyla tutuklanan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork, Timur Soykan  ve Murat Ağırel için Aralık 2024’te şikayetçi olduğu, Kork'un 7 Nisan’da ek bir ifade vermesinin ardından gazeteciler hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Kararda, 'yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür' denildi

Timur Soykan ve Murat Ağırel’in emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel’in emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

BirGün’ün aktardığına göre, Erkan Kork'un savcılık ifadesindeki ifadeleri sorulan Soykan, 'Bu beyanlar tamamen yalandır. Kendisi yasadışı bahis ile suçlanarak yargılandığı ve sahibi olduğu payfix elektronik ödeme şirketinin yasadışı bahis paralarının transferinde kullanıldığına dair suçlandığını biliyorduk. Haberin konusu yasadışı bahisten yargılanan bir kişinin elektronik ödeme sistemi ve banka sahibi olmasıydı. Dünyanın her yerinde yasadışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme ve banka ve TV kanalı sahibi olması haber değeri taşır' dedi.

'Ben bu haberi kesinlikle destekledim' diyen Soykan, şunları söyledi:

'Murat Ağırel'in yazı dizi başaralı bir gazetecilik faaliyetidir. Erkan Kork'unun iddia ettiği gibi kendisini Flash Tv'yi satın almasıyla ilgili tehdit asla söz konusu olmamıştır. Flash Tv'yi satın almasını engellemek gibi bir suçlama zaten söz konusu olamaz, bildiğim kadarıyla o dönem Flash Tv'yi satın almıştı. Hatta görüşmede telefonunda bir ekran görüntüsü göstermişti. Bu görüntüde Flash Tv'nin haber bülteninden bir ekran yazısı vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasinin olmadığı yönünde bir yazıydı. 'Kanalın sahibi benim, her tür yayın yapıyoruz' şeklinde konuştu. Benim onun hakkında yaptığım haber ise BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe katılmasıyla ilgiliydi, bu düğünde çektiğim videolarda Erkan Kork'un Mustafa Aydın'a takı taktığı anları buldum ve bunu haberleştirdim.

Bu konu ile ilgili bize telefonla arayan polisler bilgi vermiş ve bizi savcının ifadeye çağırdığını söylemişti. Avukatlarımız savcıya gitmiş ve savcı tarafından bugün saat 13:00'da ifadeye gelmemiz söylenmişti, ben sabah gidip ifade vermek için şansımı deneyecektim çünkü öğlen Ankara'ya gitmeyi planlıyordum. Ancak ifade vereceğimiz biline biline savcılığın talimatı ile evimden gözaltına alındım. Yukarıdaki iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığı, yargı içindeki bir çetenin biz gazetecileri susturmak ve korkutmak için bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne tamamen aykırı bir uygulamadır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerde de şikayetçi olmayı düşünüyorum.'

Murat Ağırel ise ifadesinde, 'Ben Erkan Kork isimli şahsı görüşmelerden önce tanımam. Erkan Kork ve bunun benzeri şahısları araştırma faaliyetlerim için değilse herhangi bir şekilde finansal ve yatırımsal kararları ile ilgilenmem. Dolayısıyla Flash Tv'nin de alınması benim açımdan herhangi bir önem taşımamaktadır' dedi.

'Benim araştırdığım konu Payfix firması ve bunun yasadışı bahis ve yasadışı bahis finansman ayağıdır' diyen Ağırel, şunları kaydetti:

'Bunun haricinde Flash Tv'nin alınması ve özellikle Erkan Kork tarafından alınmasının benim için haber değeri yoktur. Bu konuyla alakalı olarak karalama iddiası olan haber yapmadım. Haberlerim, yazılarım ve kitaplarım açıktır. Bununla alakalı olarak araştırmakta olduğum konu ve bu konuya dair yapılan ve ses kaydı, alınan görüşmeler içeriği dışında hiçbir karalama olarak nitelendirilecek öğe yoktur. Kendisini  baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez aksine kendi belirlediğim ve  benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası yoktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim yoktur.  Sadece gazetecilik yaptım.'

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkemece haftada üç gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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