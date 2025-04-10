Eğitime Kar Engeli: Ankara'da Yarın Okullar Tatil Edildi
Nisan ayında kış geri geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
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Baharı beklerken kış geri geldi. Havanın soğumasıyla birlikte kar yüzünü gösterdi. Ankara'da yarın kar bekleniyor.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Şahin şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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