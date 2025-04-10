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Eğitime Kar Engeli: Ankara'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Eğitime Kar Engeli: Ankara'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 22:14

Nisan ayında kış geri geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Baharı beklerken kış geri geldi. Havanın soğumasıyla birlikte kar yüzünü gösterdi. Ankara'da yarın kar bekleniyor.

Baharı beklerken kış geri geldi. Havanın soğumasıyla birlikte kar yüzünü gösterdi. Ankara'da yarın kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre, öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışının, 5-15 santimetre arası kar örtüsü yaratması bekleniyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Şahin şunları söyledi:

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Şahin şunları söyledi:

''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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