İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden 5 Şüpheli Yakalandı
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki saldırgan tarafından öldürülmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.
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Duruşma öncesi Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Bunun üzerine Minguzzi ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirtti.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.
İşte o paylaşım:
İşte 5 şahsın emniyete getirildiği anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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