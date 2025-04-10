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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden 5 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden 5 Şüpheli Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 21:20

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki saldırgan tarafından öldürülmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi. Ahmet Minguzzi'nin mezarının duruşma öncesi tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Duruşma öncesi Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Bunun üzerine Minguzzi ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirtti.

Duruşma öncesi Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Bunun üzerine Minguzzi ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirtti.

Şikayetçi olduklarını söyleyen Epözdemir, 'Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek' dedi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında, 

'15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte 5 şahsın emniyete getirildiği anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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