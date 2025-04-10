onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ramazan Tebriği Krizi: Zorlu Holding'in Eski CEO'su Cem Köksal Hakkında İstenen Hapis Ceza Belli Oldu

Ramazan Tebriği Krizi: Zorlu Holding'in Eski CEO'su Cem Köksal Hakkında İstenen Hapis Ceza Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 20:32

Vestel'in CEO'su Ergün Güler ile yaptığı 'Ramazan ayı kutlaması' yazışmasının kamuoyuna yansıması sonrası ortalık karışmıştı. Savcılık soruşturması başlatması üzerine görevinden istifa eden eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili krize neden olmuştu.

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili krize neden olmuştu.

Soruşturma kapsamında kısa süreliğine gözaltına alınan Cem Köksal, çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Zorlu Holding’in eski Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, Ramazan ayına ilişkin çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Köksal’ın “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Köksal’ın “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

“Köksal'ın kullandığı ifadelerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde.”

 İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Cem Köksal önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
5
3
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın