Ramazan Tebriği Krizi: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Hakkında Soruşturma Açıldı
Ramazan Tebriği Krizi: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Hakkında Soruşturma Açıldı
Ramazan tebriği mesajı krize neden oldu. Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in paylaştığı Ramazan mesajına, markanın bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma açıldı.
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Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili krize neden oldu.
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Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlamasının yer almadığını belirtmişti.
Yaşanan gerginliğin duyulması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında harekete geçti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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