Cem Köksal Kimdir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Cem Köksal Kimdir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Türkiye'nin önde gelen tekstil, enerji, elektronik ve telekomünikasyon üreticilerinden Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal, iş dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Köksal'ın finansa alanındaki tecrübesi ve 2024 yılından beri yürüttüğü üst yöneticilik görevi gereği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Bekir Cem Köksal'ın eğitim ve kariyer hayatı hakkında merak edilenler...
İşte, detaylar...
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Cem Köksal Kimdir?
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Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı
Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Bugüne Kadar Üstelendiği Görevler
Bekir Cem Köksal Evli mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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