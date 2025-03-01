Cem Köksal Kimdir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Bekir Cem Köksal, 2002 yılında Zorlu Holding CFO'su olarak göreve başladı. 2024 yılına kadar Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1 Şubat 2024 tarihinden 21 Haziran 2024 tarihine kadar ise Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini üstlendi. Ömer Yüngül'ün 10 yıllık CEO'luk görevinden ayrılmasıyla birlikte ise Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal oldu.

2012 yılından beri Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal, aynı zamanda Vestel’deki İcra Kurulu Üyesi olarak görevini ve Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanlığını da devam ettirmektedir.