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Cem Köksal Kimdir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Cem Köksal Kimdir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 16:45

Türkiye'nin önde gelen tekstil, enerji, elektronik ve telekomünikasyon üreticilerinden Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal, iş dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Köksal'ın finansa alanındaki tecrübesi ve 2024 yılından beri yürüttüğü üst yöneticilik görevi gereği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal kimdir? Bekir Cem Köksal'ın eğitim ve kariyer hayatı hakkında merak edilenler... 

İşte, detaylar...

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Cem Köksal Kimdir?

Cem Köksal Kimdir?

Bekir Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Köksal, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1990 yılında kariyer hayatına atıldı.

Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı

Bekir Cem Köksal'ın Kariyer Hayatı

Bekir Cem Köksal, kariyer hayatına 1990 yılında bankacılık sektöründe başladı. 1997 yılında Denizbank Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükseldi. 2001 yılında ise bankacılık sektöründen ayrıldı. 

2002 yılında Zorlu Grubu çatısı altında yerini alan Bekir Cem Köksal, ilk olarak Vestel'in Finanstan sorumlu başkanı oldu. Kısa bir süre sonra Zorlu Holding CFO'luğuna yükseldi.

Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Bugüne Kadar Üstelendiği Görevler

Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Bugüne Kadar Üstelendiği Görevler

Bekir Cem Köksal, 2002 yılında Zorlu Holding CFO'su olarak göreve başladı. 2024 yılına kadar Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1 Şubat 2024 tarihinden 21 Haziran 2024 tarihine kadar ise Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini üstlendi. Ömer Yüngül'ün 10 yıllık CEO'luk görevinden ayrılmasıyla birlikte ise Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal oldu.

2012 yılından beri Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal, aynı zamanda Vestel’deki İcra Kurulu Üyesi olarak görevini ve Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanlığını da devam ettirmektedir.

Bekir Cem Köksal Evli mi?

Bekir Cem Köksal Evli mi?

Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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