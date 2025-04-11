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ABD’de Feci Olay! Helikopter Nehre Düştü: Siemens CEO'su ve Ailesi Hayatını Kaybetti

ABD’de Feci Olay! Helikopter Nehre Düştü: Siemens CEO'su ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 11:15

ABD'nin New York eyaletinde feci bir olay meydana geldi. New York şehrinde bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin arasında Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escoba, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları da bulunuyor.

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Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla helikopter kazası yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Associated Press'e konuşan, güvenlik sebebiyle ismi gizli tutulan kişi, kazada hayatını kaybedenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bilgisini paylaştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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