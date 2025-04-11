ABD’de Feci Olay! Helikopter Nehre Düştü: Siemens CEO'su ve Ailesi Hayatını Kaybetti
ABD'nin New York eyaletinde feci bir olay meydana geldi. New York şehrinde bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin arasında Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escoba, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları da bulunuyor.
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Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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