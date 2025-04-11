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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden Şüphelilerin İfadesi Ortaya Çıktı: "Bilinçsizce Yaptım"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden Şüphelilerin İfadesi Ortaya Çıktı: "Bilinçsizce Yaptım"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 17:13

İstanbul Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik sosyal medya tehditleriyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki saldırgan tarafından öldürülmüştü.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Minguzzi ailesini tehdit eden şahısların ifadesi ortaya çıktı.

Minguzzi ailesini tehdit eden şahısların ifadesi ortaya çıktı.

Gasp Büro Amirliği, Minguzzi ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 şüpheliyi dün (10 Nisan Perşembe) gözaltına aldı.Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirtti.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirtti.

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, 'Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım' dediği öğrenildi.

Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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