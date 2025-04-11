Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Eden Şüphelilerin İfadesi Ortaya Çıktı: "Bilinçsizce Yaptım"
İstanbul Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik sosyal medya tehditleriyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.
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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki saldırgan tarafından öldürülmüştü.
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Minguzzi ailesini tehdit eden şahısların ifadesi ortaya çıktı.
Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirtti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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