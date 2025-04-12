İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı
Deprem felaketinde çadır satması ile gündem gelen Kızılay'ın gayrimenkullerini piyasa değerinin çok altında kurumun şirketine sattığı tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kızılay'dan acil açıklama talep etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 80 milyonluk mülk 17 milyona satıldı.
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Kızılay ile ilgili çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı.
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Yazıda, Kızılay’ın değerinin çok altında göstererek kuruma bağlı Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sattığı gayrimenkullerle ilgili tespitler şöyle sıralandı:
İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ın kendi şirketine değerinin çok altında sattığı gayrimenkuller için açıklama talep etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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