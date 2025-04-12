onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı

İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 12:25

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem gelen Kızılay'ın gayrimenkullerini piyasa değerinin çok altında kurumun şirketine sattığı tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kızılay'dan acil açıklama talep etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 80 milyonluk mülk 17 milyona satıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılay ile ilgili çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı.

Kızılay ile ilgili çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı denetçisinin hazırladığı yazıda, “Türkiye Kızılay Derneği tarafımızdan denetlenmektedir. Denetçiliğimizce yapılan inceleme neticesinde; Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan 10 adet taşınmazın, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredildiği ve devri gerçekleştirilen bahse konu taşınmazların satış bedelinin, taşınmazların piyasa değerinin çok altında olduğu görülmüştür” denildi.

Yazıda, Kızılay’ın değerinin çok altında göstererek kuruma bağlı Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sattığı gayrimenkullerle ilgili tespitler şöyle sıralandı:

  • 2020 yılında İstanbul Maltepe’de bulunan ve üzerinde 15 katlı sağlık ve bakım kuruluşunun bulunduğu taşınmazın piyasa değerinin yaklaşık 80 milyon TL olduğu belirlendi. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, taşınmaz 9 Mart 2021’de 23 milyon TL bedelle satıldı.

  • Kayseri’de üzerinde yedi katlı betonarme hastane binası bulunduğu taşınmazın piyasa değeri, 35 milyon 760 bin TL olarak belirlenmesine rağmen 20 milyon 100 bin TL bedelle satıldı.

  • Konya’daki 54,4 milyon TL değer biçilen hastane binasının satış işlemi 12 milyon 500 bin TL’ye gerçekleştirildi.

  • İstanbul Fatih’teki apartman, 80 milyon TL değer biçilmesine rağmen 17 milyon 100 bin TL’ye satıldı.

  • Ankara Çankaya’daki Memnune Caner İş Merkezi’nin bulunduğu bina için 41 milyon TL değer biçildi. Ancak binanın satışı  2022’de 7,5 milyon TL’ye yapıldı.

  • İstanbul Kartal’daki dokuz katılı hastane binasının değeri 72,2 milyon TL iken satış işlemi yaklaşık 14 milyon TL bedel üzerinden gerçekleştirildi.

  • Kocaeli’ndeki beş katlı bina, yaklaşık 90 milyon TL değer biçilmesine rağmen 9 milyon TL’ye satıldı.

  • İstanbul Bakırköy’deki bina için 2020’de 32,3 milyon TL değer biçildi. Ancak 2021’de 5 milyon TL’ye satış işlemi gerçekleştirildi.

  • 2022’de Tekirdağ Çorlu’daki binanın değeri 11,2 milyon TL olarak belirlendi. Ancak bina 802 bin TL’ye satıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ın kendi şirketine değerinin çok altında sattığı gayrimenkuller için açıklama talep etti.

İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ın kendi şirketine değerinin çok altında sattığı gayrimenkuller için açıklama talep etti.

Kuruma gönderilen yazıda, “Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmış olan herhangi bir denetim, inceleme, araştırma, soruşturma ve benzeri bir süreç yürütülüp yürütülmediği, varsa buna ilişkin raporlar ve bu konudaki görüş ve öneri yazılarının bilgilerini içeren açıklayıcı cevabi yazınızı ve eki belgelerin birer örneğini ivedi olarak gönderin” denildi.

Yazıda kurum yöneticilerine “Tarafımıza gönderilmesi ve bu yazıya cevap verilmemesi durumunda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/k maddesi gereği adli işlemle karşılaşılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” uyarısında da bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı’nın belgeleri göndermezseniz işlem yaparız dediği 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/k maddesinde, “Belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” deniliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
5
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın