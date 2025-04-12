İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı

Kuruma gönderilen yazıda, “Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmış olan herhangi bir denetim, inceleme, araştırma, soruşturma ve benzeri bir süreç yürütülüp yürütülmediği, varsa buna ilişkin raporlar ve bu konudaki görüş ve öneri yazılarının bilgilerini içeren açıklayıcı cevabi yazınızı ve eki belgelerin birer örneğini ivedi olarak gönderin” denildi.

Yazıda kurum yöneticilerine “Tarafımıza gönderilmesi ve bu yazıya cevap verilmemesi durumunda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/k maddesi gereği adli işlemle karşılaşılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” uyarısında da bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı’nın belgeleri göndermezseniz işlem yaparız dediği 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/k maddesinde, “Belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” deniliyor.