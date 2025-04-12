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5 Aylık Hamile Voleybolcu Priscila Heldes Maça Çıktı: Taraftarlardan Büyük Alkış Aldı

5 Aylık Hamile Voleybolcu Priscila Heldes Maça Çıktı: Taraftarlardan Büyük Alkış Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 15:05

5 aylık hamile voleybolcu herkesi şoke etti. Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı. Heldes gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı. Ancak takımı, Sesi Bauru’ya 3-1 yenilerek elendi.

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Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, hamileyken maça çıkarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Brezilya Kadınlar Voleybol Süper Ligi çeyrek final mücadelesinde sıra dışı ve ilham veren bir an yaşandı.

Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, hamileyken maça çıkarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Brezilya Kadınlar Voleybol Süper Ligi çeyrek final mücadelesinde sıra dışı ve ilham veren bir an yaşandı.

Fluminense forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli pasör Priscila Heldes, 5 aylık hamile olmasına rağmen sahaya çıkarak takımının yanında yer aldı.

Heldes’in bu kararı, sadece spor dünyasında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Heldes, maçta gösterdiği performansıyla “hamilelik engel değil” mesajı verdi.

Heldes’in bu kararı, sadece spor dünyasında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Heldes, maçta gösterdiği performansıyla “hamilelik engel değil” mesajı verdi.

Priscila Heldes'in tüm çabalarına rağmen Fluminense, Sesi Bauru'yu yenemedi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Fluminense elendi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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