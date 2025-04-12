"Hepsi Vibe'ı Veriyor!": Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Aranan Kan Bulundu' Dedirtti!

Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde hayatımıza ışık hızıyla bir giriş yaptı. 'Zamansızdık' şarkısı ile çıkış yapan efsane grubun yeni şarkısını herkes merakla bekliyordu ki güzel haber geldi. 'Arıyo' yayınlanır yayınlanmaz onlarca yorum ve beğeni aldı.