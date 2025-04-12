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"Hepsi Vibe'ı Veriyor!": Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Aranan Kan Bulundu' Dedirtti!

"Hepsi Vibe'ı Veriyor!": Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Aranan Kan Bulundu' Dedirtti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 15:34

Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde hayatımıza ışık hızıyla bir giriş yaptı. 'Zamansızdık' şarkısı ile çıkış yapan efsane grubun yeni şarkısını herkes merakla bekliyordu ki güzel haber geldi. 'Arıyo' yayınlanır yayınlanmaz onlarca yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIR74e...
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"Big5 Türkiye" adlı yetenek yarışmasıyla kurulan Manifest, Türkiye'nin yeni kız müzik grubu olarak adını tarihe yazdırdı.

"Big5 Türkiye" adlı yetenek yarışmasıyla kurulan Manifest, Türkiye'nin yeni kız müzik grubu olarak adını tarihe yazdırdı.

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliğini yaptığı program sonrası kızlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdiler.

Gündeme bomba gibi yerleştiler.

Gündeme bomba gibi yerleştiler.

12 yarışmacı arasından seçilerek Türkiye'nin yeni müzik grubunu kuran Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'ı belli ki çok uzun süre daha konuşacağız.

Altı yetenekli genç kadından yepyeni bir şarkı daha!

Altı yetenekli genç kadından yepyeni bir şarkı daha!

İlk şarkıları Zamansızdık ile muhteşem bir çıkış yakalayan Manifest grubu kızlarının yeni şarkısı Arıyo en az diğeri kadar ilgi gördü.

Şarkı kadar klibi de çok beğenildi.

Şarkı kadar klibi de çok beğenildi.

Hatta kullanıcılardan 'Hepsi grubu vibe'ı veriyor. Bayıldım.' yorumları da geldi.

Hadi yeni şarkıyı dinleyelim ve klibe bir göz atalım!

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İşte sosyal medyadan gelen ilk yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen ilk yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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