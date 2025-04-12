"Hepsi Vibe'ı Veriyor!": Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Aranan Kan Bulundu' Dedirtti!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIR74e...
Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde hayatımıza ışık hızıyla bir giriş yaptı. 'Zamansızdık' şarkısı ile çıkış yapan efsane grubun yeni şarkısını herkes merakla bekliyordu ki güzel haber geldi. 'Arıyo' yayınlanır yayınlanmaz onlarca yorum ve beğeni aldı.
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"Big5 Türkiye" adlı yetenek yarışmasıyla kurulan Manifest, Türkiye'nin yeni kız müzik grubu olarak adını tarihe yazdırdı.
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Gündeme bomba gibi yerleştiler.
Altı yetenekli genç kadından yepyeni bir şarkı daha!
Şarkı kadar klibi de çok beğenildi.
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İşte sosyal medyadan gelen ilk yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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