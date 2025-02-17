Türkiye'nin Yeni Kız Grubu Manifest Üzerine Bir İnceleme: Bu Sevginin Temelinde 'Özlem' Duygusu mu Yatıyor?

Türkiye'nin yeni kız müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan Big 5 Türkiye sona ermiş, birbirinden başarılı 6 kadın yarışmacıyla Manifest adında yepyeni bir grubumuz olmuştu. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan Manifest, 'Zamansızdık' şarkısıyla yaptığı çıkışla hem müzik listelerini alt üst etti, hem de sosyal medyada her gün gündem olmayı başardı. Bu cıvıl cıvıl genç kadınların oluşturduğu müzik grubunu sevmemizin bir nedeni başarıları elbette ama dansları ve ritmik şarkılarıyla dinleyenleri bu denli etkilemelerinin nedeni 'özlem' duygusu da olabilir mi?