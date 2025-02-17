Türkiye'nin Yeni Kız Grubu Manifest Üzerine Bir İnceleme: Bu Sevginin Temelinde 'Özlem' Duygusu mu Yatıyor?
Türkiye'nin Yeni Kız Grubu Manifest Üzerine Bir İnceleme: Bu Sevginin Temelinde 'Özlem' Duygusu mu Yatıyor?
Türkiye'nin yeni kız müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan Big 5 Türkiye sona ermiş, birbirinden başarılı 6 kadın yarışmacıyla Manifest adında yepyeni bir grubumuz olmuştu. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan Manifest, 'Zamansızdık' şarkısıyla yaptığı çıkışla hem müzik listelerini alt üst etti, hem de sosyal medyada her gün gündem olmayı başardı. Bu cıvıl cıvıl genç kadınların oluşturduğu müzik grubunu sevmemizin bir nedeni başarıları elbette ama dansları ve ritmik şarkılarıyla dinleyenleri bu denli etkilemelerinin nedeni 'özlem' duygusu da olabilir mi?
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Big 5 Türkiye yarışması 12 yarışmacı arasından 5 kişilik bir grup oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak birbirinden başarılı 6 genç kadın yarışmacı yarışmayı kazanmayı başardı.
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Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'ın yarışmayı kazanmasıyla grubun adı Manifest oldu ve Zamansızdık adlı ilk şarkılarını vakit kaybetmeden çıkardılar.
Manifest o kadar sevildi ki hem müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı, rekorlar kırmayı başardı; hem de sosyal medyada her gün bu genç kadınlardan bahseder olduk.
Biz de cıvıl cıvıl kıyafetleri, neşeli tavırları, dansları ve şovlarıyla da dikkatleri üzerine toplayan Manifest grubunun bu denli sevilmesinin nedenlerini irdelemek istedik.
Tabii ki aslında pek de nedene ihtiyaç yok. Çünkü az önce bahsettiğimiz tüm bu özelliklerle bu genç kadınlar kısa sürede bir başarı sağladılar. Hem kadının gücünü, hem bireysel başarılarını gözler önüne serdiler.
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Hiç mi eleştirilmediler, hiç mi beğenilmediler peki? Elbette bunlar da oldu ama zaten belki de mesele biraz da bu. Onlar kendilerine has tarzlarıyla hiçbir şeye aldırış etmeden önlerine bakmaya devam ediyorlar.
Bize bir şekilde gerek tarzları gerek dansları ve sesleriyle Hepsi grubunu anımsatıyorlar. Farkındaysanız çok uzun süredir 'kız neşesi'ni göreceğimiz böyle bir grup görmemiş olabiliriz. Dinlediğimiz müzikler, hayata bakış açımız daha sakin ve dingin müzikleri dinlememiz ve tercihlerimizi değiştirmemiz için de bir sebep olmuş olabilir.
Şimdi yıllar sonra yeniden bu neşeyi ve coşkuyu görünce yeni kız grubumuz Manifest'in ritmine kendimizi bırakmadan edemedik haliyle. Neşeniz bol, yolunuz açık olsun kızlar!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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