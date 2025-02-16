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78. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu! 78. BAFTA Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu!

78. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu! 78. BAFTA Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2025 - 22:06

Londra'nın Southbank Centre bölgesindeki Royal Festival Hall'da düzenlenen 78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. 2024 yılının en iyi ulusal ve yabancı filmlerinin ödüllendirildiği gecede Conclave, 12 adaylıkla en çok adaylık alan film olurken, Emilia Pérez ise 11 adaylık almıştı.

78. BAFTA Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

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En İyi Film: Conclave

En İyi Film: Conclave

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez
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En İyi Ses: Dune Part II

En İyi Ses: Dune Part II

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Film: Conclave

En İyi Film: Conclave
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora

En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora
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En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Görsel Efekt: Dune Part II

En İyi Görsel Efekt: Dune Part II

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Saç & Makyaj: The Substance

En İyi Saç & Makyaj: The Substance
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En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’

En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist
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En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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