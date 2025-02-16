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Çöl Gezegenini Özleyenler Burada mı? Dune: Messiah Filminin Çekimleri Haziranda Başlıyor!

Çöl Gezegenini Özleyenler Burada mı? Dune: Messiah Filminin Çekimleri Haziranda Başlıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2025 - 21:05

Dune evreni ilk iki bölümüyle dünya çapında bir ilgi yakalamıştı. Ödüle doymayan serinin Dune: Messiah adıyla üçüncü bir filmle yeniden izleyici karşısına çıkacağı ve serinin bu filmle sonlanacağı açıklanmıştı. Deadline'ın haberine göre filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı belli oldu.

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Frank Herbert'ın eserlerinden sinemaya uyarlanan Dune, dünya çapında kazandığı başarıyla bir seriye dönüşmüştü.

Frank Herbert'ın eserlerinden sinemaya uyarlanan Dune, dünya çapında kazandığı başarıyla bir seriye dönüşmüştü.

Şu ana kadar iki film yayınlanan seride, 'Messiah' adıyla üçüncü filmin geleceği ve Dune serisinin bu filmle son bulacağı açıklanmıştı.

Şu ana kadar iki film yayınlanan seride, 'Messiah' adıyla üçüncü filmin geleceği ve Dune serisinin bu filmle son bulacağı açıklanmıştı.

2026 yılında izleyiciyle buluşması beklenen filmle ilgili belirsizlikler sürerken, Deadline yapmış olduğu haberde çekimlerin Haziran 2025'te başlayacağını iddia etti.

2026 yılında izleyiciyle buluşması beklenen filmle ilgili belirsizlikler sürerken, Deadline yapmış olduğu haberde çekimlerin Haziran 2025'te başlayacağını iddia etti.

Haber netlik kazanmasa da üçüncü filmi merakla bekleyen sıkı takipçileri için heyecan yaratmaya yetti.

Haber netlik kazanmasa da üçüncü filmi merakla bekleyen sıkı takipçileri için heyecan yaratmaya yetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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