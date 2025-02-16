Animasyonu Çok Sevilmişti: 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?' Live-Action Filminden Altyazılı Yeni Fragman Geldi!
Animasyonu Çok Sevilmişti: 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?' Live-Action Filminden Altyazılı Yeni Fragman Geldi!
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, üç filmiyle dünya çapında en sevilen animasyon serilerinden biri haline geldi. Efsane animasyon serisinin canlı çekim yeniden uyarlamasıysa şimdiden merak konus oldu. 13 Haziran'da vizyona girecek filmden Türkçe altyazılı yeni bir fragman geldi.
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Sinema dünyasının en sevilen türlerinden olan animasyon filmlerinin yeri pek çoğumuzda ayrıdır. Bu türdeki en popüler yapımlardan biri de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisidir.
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Türkiye'de toplamda 1,23 milyon seyirciye ulaşan üç fimden oluşan seri, dünya genelinde ise 1,656 milyar dolar hasılata etmeyi başardı.
Hıçkıdık ve Gecenin Öfkesi ejderhası Dişsiz'in başrollerde olduğu keyifli seri cephesinden şaşırtan haberler geldi.
İlk filmi 2010 yılında vizyona girenEjderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), bu sefer canlı çekim formuyla karşımıza çıkacak.
Gerard Butler'ın seslendirdiği Şef Stoick'a fiziksel olarak da hayat verdiği film, 13 Haziran 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.
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İşte. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" filminin altyazılı fragmanı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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