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Kırmızı Halı Alarmı: 2025 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerinin Kombinlerini İnceliyoruz!

Kırmızı Halı Alarmı: 2025 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerinin Kombinlerini İnceliyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2025 - 21:55

Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri bu gece dağıtıldı. Bu yıl 78.'si düzenlenen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halı geçidi ise geçtiğimiz saatlerde son buldu! Hepsi birbirinden şık ünlüler göz kamaştırırken her biri bu seneye imzasını bıraktı. 

Zaman moda yorumlayıcısı olma zamanıdır! Gelin, kimler şık kimler rüküşmüş, hangi isimlerin tasarımları tercih edilmiş beraber görelim! 🚀

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Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri an itibariyle Londra'da Royal Festival Hall'da dağıtıldı.

Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri an itibariyle Londra'da Royal Festival Hall'da dağıtıldı.

Kaçıranlar için bu gece BAFTA'dan eve ödülle dönen isimlerin tümüne bu içeiriğimizde yer vermiştik:

Ödül sezonunun en çok merak edilen halkalarından BAFTA Ödülleri son bulurken kırmızı halı seremonisi de her sene olduğu gibi geceye damgasını vurdu.

Ödül sezonunun en çok merak edilen halkalarından BAFTA Ödülleri son bulurken kırmızı halı seremonisi de her sene olduğu gibi geceye damgasını vurdu.

Hepsi birbirinden şık ünlü isimler kırmızı halıda resmen fırtınalar estirdi! İzninizle ödül törenlerinin en heyecanlı kısmına geçiyoruz şimdi! Zaman, moda polisliği yapıp şıklara rüküşlere karar verme ve tercih edilen tasarımları görme zamanı! Hazırsanız başlıyoruz...

Demi Moore

Demi Moore

Substance filmindeki olağanüstü performansıyla bu senenin yıldızı olmayı başaran Demi Moore, kristallerle kaplı özel Alexander McQueen elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Dune'un baş rolü, uzun bir süredir Kylie Jenner ile aşk yaşayan Timothée Chalamet, geceye jilet gibi bir Bottega Veneta takımla katıldı.

Ariana Grande

Ariana Grande

Hem sırt hem de göğüs dekoltesi açık kabarık etekli bir elbise tercih eden Ariana Grande'nin bu seneki seçimi Louis Vuitton oldu.

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Pamela Anderson

Pamela Anderson

Pamela Anderson, Jacquemus imzalı uzun, beyaz, omuzları açık bir elbiseyle kırmızı halıda 'Ben buradayım' dedi.

Camila Cabello

Camila Cabello

Camila Cabello'nun kristallerle süslenmiş couture elbisesi Sabina Bilenko imzası taşıyordu.

Anna Kendrick

Anna Kendrick

'Siyahtan vazgeçmem' diyen Anna Kendrick, Georges Chakra'nın couture koleksiyonundan bir elbiseyle kırmızı halıda yürüdü.

Selena Gomez

Selena Gomez

'Only Murders in The Building' dizisiyle gönülleri fetheden Selena Gomez, Schiaparelli imzalı elbisesiyle tüm cazibesini sergiledi.

Mikey Madison

Mikey Madison

'Anora' dizisiyle izleyicileri büyüleyen Mikey Madison, Prada imzalı bembeyaz strapler bir elbise tercih etti.

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Coleman Domingo

Coleman Domingo

Gecenin en cesur ve iddialı görünümlerinden birine imza atan Cole Domingo, Versace ipek gömleği ve deri ceketi ve iç tasarımıyla dikkat çekti.

Kelly Rutherford

Kelly Rutherford

Efsane dizi Gossip Girl'in Lilly'si Kelly Rutherford Robert Wun tasarımı tamamen siyah pilili elbisesiyle zarafet dersi verdi.

Jeff Goldblum

Jeff Goldblum

Yılların oyuncusu fakat bu sene 'Wicked' filmindeki rolüyle dikkat çeken Jeff Goldblum mor gözlüğü ve desenli yeleğiyle dikkat çekti.

Zoe Saldana

Zoe Saldana

Oscar'da tam 13 adaylığı bulunan “Emilia Perez” filmindeki rolüyle dikkat çeken Zoe Saldana, baştan aşağı siyah dantelden oluşan bir elbise giydi.

Felicity Jones

Felicity Jones

Bu seneye 'The Brutalist' filmindeki rolüyle damga vuran Felicity Jones, özel dikilmiş bir elbiseyle boy gösterdi. Tasarımcısı ise Armani Privé'ydi.

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James McAvoy

James McAvoy

Geceye tepeden tırnağa siyah bir takımla katılmaya karar veren James McAvoy, siyah görünümünü bir broşla süsledi.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo

'Wicked' filmindeki performansıyla hayran bırakan Cynthia Erivo, Louis Vuitton tercih edenlerdi. Fakat seçimi dantelli beyaz bir elbiseden yana oldu.

David Tennant

David Tennant

BAFTA Ödülleri'nin sunucularından biri olan David Tennant kristal işlemeli bir takımla boy gösterdi.

Vanessa Williams

Vanessa Williams

Vanessa Williams, fıstık yeşili bir elbise tercih etti. Pamella Roland koleksiyonundan seçtiği elbise rengi sebebiyle öne çıkarken şık mı rüküş mü tartışma konusu oldu.

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie, İngiliz tasarımcı partneri Giles Deacon'un kendisine özel diktiği elbiseyle yine ve yeniden gotik tarafını öne çıkardı.

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Saoirse Ronan

Saoirse Ronan

'The Outrun' filmindeki performansıyla dikkat çeken Saoirse Ronan da Louis Vuitton tercih edenlerden oldu. Minimalist dokunuşlara sahip bir elbise tercih eden Ronan'ın kombini özel dikimdi.

Jeremy Strong

Jeremy Strong

Altın Küre ödüllerinde giydiği marjinal kıyafetin ardından oldukça sade bir seçim yapan 'The Apprentice' filminin yıldızı Jeremy Strong vintage bir takım tercih etti.

Mimi Keene

Mimi Keene

'Sex Education' oyuncusu Mimi Keene, BAFTA gecesi için Christian Dior'un romantik çiçek desenlerinin içinde salınmayı seçti.

Şimdi sözü size bırakıyoruz! Bu gecenin en iddialı, en şık ünlüsünü seçecek olsaydınız oyunuz kimden yana olurdu?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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