Kırmızı Halı Alarmı: 2025 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerinin Kombinlerini İnceliyoruz!
Kırmızı Halı Alarmı: 2025 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerinin Kombinlerini İnceliyoruz!
Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri bu gece dağıtıldı. Bu yıl 78.'si düzenlenen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halı geçidi ise geçtiğimiz saatlerde son buldu! Hepsi birbirinden şık ünlüler göz kamaştırırken her biri bu seneye imzasını bıraktı.
Zaman moda yorumlayıcısı olma zamanıdır! Gelin, kimler şık kimler rüküşmüş, hangi isimlerin tasarımları tercih edilmiş beraber görelim! 🚀
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Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri an itibariyle Londra'da Royal Festival Hall'da dağıtıldı.
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Ödül sezonunun en çok merak edilen halkalarından BAFTA Ödülleri son bulurken kırmızı halı seremonisi de her sene olduğu gibi geceye damgasını vurdu.
Demi Moore
Timothée Chalamet
Ariana Grande
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Pamela Anderson
Camila Cabello
Anna Kendrick
Selena Gomez
Mikey Madison
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Coleman Domingo
Kelly Rutherford
Jeff Goldblum
Zoe Saldana
Felicity Jones
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James McAvoy
Cynthia Erivo
David Tennant
Vanessa Williams
Gwendoline Christie
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Saoirse Ronan
Jeremy Strong
Mimi Keene
Şimdi sözü size bırakıyoruz! Bu gecenin en iddialı, en şık ünlüsünü seçecek olsaydınız oyunuz kimden yana olurdu?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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