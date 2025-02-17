Sosyal Medyada Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül ve Yeni Kız Grubu Manifest Fırtınası Esti!
Sosyal Medyada Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül ve Yeni Kız Grubu Manifest Fırtınası Esti!
Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest dün akşam kariyerlerindeki ilk konserini vererek müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Sahne performansları ve enerjileriyle büyük beğeni toplayan grup, sosyal medyada da adeta olay oldu. Geceye damga vuran isim ise eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül oldu. Ergül, genç yeteneklerle sahneye çıkarak hem nostalji rüzgarları estirdi hem de destek mesajlarıyla geceye renk kattı. Konserin ardından sosyal medyada Manifest hakkında övgü dolu yorumlar yağarken, Gülçin de geceye ait paylaşımlar yaptı.
Gelin bu yeni grup hakkındaki yorumlara birlikte bakalım.
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Eskiler iyi hatırlar… Bir dönem Hepsi fırtınası esiyordu. O dönemde müzik dünyasına yeni bir soluk getiren grup, hem şarkıları hem de dans performanslarıyla unutulmaz anlar yaşatmıştı.
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Yıllar geçti, grup dağıldı, ancak hâlâ birçok kişi “Keşke Hepsi geri gelse” ya da “Neden yeni bir kız grubu yok?” diye hayıflanıyor.
İşte o boşluğu doldurmaya aday yepyeni bir grup var artık: Manifest!
Yarışmanın ardından hızla müzik dünyasına adım atan Manifest, çıkardıkları “Zamansızdık” şarkısıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
Ve nihayet beklenen an geldi. Dün akşam Manifest, kariyerlerindeki en büyük adımlardan birini atarak ilk konserlerini verdi.
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Ancak gecenin sürpriz ismi, Big5 yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Gülçin Ergül’dü.
Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden Ergül, yıllar sonra yeni bir kız grubunun ilk konserinde yer alarak hem genç yeteneklere destek verdi hem de eski hayranlarını duygulandırdı.
Konserden sonra Gülçin Ergül, geceye ait birçok paylaşım yaptı.
Bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve konseri kaçıranlar bile adeta oradaymış gibi hissetti.
Sosyal medya kullanıcıları da Manifest hakkında oldukça olumlu yorumlar yaptı.
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Grup üyelerinin sahne hakimiyeti, enerjileri ve dans performansları büyük beğeni topladı.
“Yeni neslin Hepsi’si mi geliyor?”, “Türkiye’nin böyle bir gruba ihtiyacı vardı” gibi yorumlar öne çıktı. Hepsi grubu da yad edildi tabii.
Manifest, daha ilk konserinde büyük bir kitleyi peşinden sürüklemeyi başardı. Görünen o ki bu genç yetenekleri daha çok sahnede göreceğiz!
Şimdi sosyal medyanın Manifest ve Ergül hakkındaki en dikkat çeken yorumlarına birlikte bakalım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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