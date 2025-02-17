Sosyal Medyada Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül ve Yeni Kız Grubu Manifest Fırtınası Esti!

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest dün akşam kariyerlerindeki ilk konserini vererek müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Sahne performansları ve enerjileriyle büyük beğeni toplayan grup, sosyal medyada da adeta olay oldu. Geceye damga vuran isim ise eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül oldu. Ergül, genç yeteneklerle sahneye çıkarak hem nostalji rüzgarları estirdi hem de destek mesajlarıyla geceye renk kattı. Konserin ardından sosyal medyada Manifest hakkında övgü dolu yorumlar yağarken, Gülçin de geceye ait paylaşımlar yaptı.

Gelin bu yeni grup hakkındaki yorumlara birlikte bakalım.