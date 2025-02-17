Avrupa Parlamentosu'nda Sunum Yapan İlk Top Model Olan Tülin Şahin Yeteneğiyle Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!
Avrupa Parlamentosu'nda Sunum Yapan İlk Top Model Olan Tülin Şahin Yeteneğiyle Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!
Ünlü model ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda sunum yapan ilk top model oldu. Şahin, ‘Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Böbrek Sağlığı’ üzerine farkındalık konuşmaları yaptı, kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince olmak üzere tam altı dilde cevap vererek büyük takdir topladı. Salondakilerden büyük takdir toplayan ünlü model, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.
Gelin, Tülin Şahin’in Avrupa Parlamentosu’nda yaptıkları ve sosyal medyaya yansıyanlara birlikte bakalım.
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Modelliği kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda üç gün süren etkinliklerde konuşma yapmak üzere davet edildi.
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Sağlıklı yaşam ve böbrek sağlığı konularında farkındalık yaratmak için iki farklı konuşma yapan Şahin, büyük ilgiyle karşılandı.
Üstelik bu etkinlik sadece konuşmalarla sınırlı kalmadı. Avrupa Parlamentosu binasının içinde ve dışında bir moda çekimi de gerçekleştiren Şahin, profesyonelliğini her anlamda konuşturdu.
Etkinlik boyunca birçok soruya yanıt veren Tülin Şahin, burada da farkını ortaya koydu. Kendisine yöneltilen sorulara altı farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince) cevap vererek büyük bir alkış aldı.
Konuşması, salondakiler tarafından takdir edilirken, sosyal medyada da yetenekleri olay oldu. Kullanıcılar, Şahin’in bu çok yönlülüğüne hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı.
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Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nde ve dünyada böbrek sağlığının giderek önem kazanan bir konu olduğuna vurgu yaptı.
Modellik kariyerindeki 25. yılını kutlayan Şahin’e, meslek hayatındaki başarısının sırrı da soruldu.
Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Şahin’in çok dilli yeteneğini sergilediği soru-cevap bölümü oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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