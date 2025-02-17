onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Avrupa Parlamentosu'nda Sunum Yapan İlk Top Model Olan Tülin Şahin Yeteneğiyle Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!

Avrupa Parlamentosu'nda Sunum Yapan İlk Top Model Olan Tülin Şahin Yeteneğiyle Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 17:51

Ünlü model ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda sunum yapan ilk top model oldu. Şahin, ‘Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Böbrek Sağlığı’ üzerine farkındalık konuşmaları yaptı, kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince olmak üzere tam altı dilde cevap vererek büyük takdir topladı. Salondakilerden büyük takdir toplayan ünlü model, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı. 

Gelin, Tülin Şahin’in Avrupa Parlamentosu’nda yaptıkları ve sosyal medyaya yansıyanlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modelliği kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda üç gün süren etkinliklerde konuşma yapmak üzere davet edildi.

Modelliği kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda üç gün süren etkinliklerde konuşma yapmak üzere davet edildi.

Sağlıklı yaşam ve böbrek sağlığı konularında farkındalık yaratmak için iki farklı konuşma yapan Şahin, büyük ilgiyle karşılandı.

Sağlıklı yaşam ve böbrek sağlığı konularında farkındalık yaratmak için iki farklı konuşma yapan Şahin, büyük ilgiyle karşılandı.

Üstelik bu etkinlik sadece konuşmalarla sınırlı kalmadı. Avrupa Parlamentosu binasının içinde ve dışında bir moda çekimi de gerçekleştiren Şahin, profesyonelliğini her anlamda konuşturdu.

Üstelik bu etkinlik sadece konuşmalarla sınırlı kalmadı. Avrupa Parlamentosu binasının içinde ve dışında bir moda çekimi de gerçekleştiren Şahin, profesyonelliğini her anlamda konuşturdu.

Etkinlik boyunca birçok soruya yanıt veren Tülin Şahin, burada da farkını ortaya koydu. Kendisine yöneltilen sorulara altı farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince) cevap vererek büyük bir alkış aldı.

Etkinlik boyunca birçok soruya yanıt veren Tülin Şahin, burada da farkını ortaya koydu. Kendisine yöneltilen sorulara altı farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince) cevap vererek büyük bir alkış aldı.

Konuşması, salondakiler tarafından takdir edilirken, sosyal medyada da yetenekleri olay oldu. Kullanıcılar, Şahin’in bu çok yönlülüğüne hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı.

Konuşması, salondakiler tarafından takdir edilirken, sosyal medyada da yetenekleri olay oldu. Kullanıcılar, Şahin’in bu çok yönlülüğüne hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nde ve dünyada böbrek sağlığının giderek önem kazanan bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nde ve dünyada böbrek sağlığının giderek önem kazanan bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Kendi annesinin de böbrek hastası olduğunu ve diyalize girdiğini belirterek, bu konunun kendisi için ne kadar hassas olduğunu anlattı. Ayrıca Türkiye’de sağlık sisteminin çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Şahin, başarılı Türk nefrologlara ve doktorlara duyduğu güveni dile getirdi.

Modellik kariyerindeki 25. yılını kutlayan Şahin’e, meslek hayatındaki başarısının sırrı da soruldu.

Modellik kariyerindeki 25. yılını kutlayan Şahin’e, meslek hayatındaki başarısının sırrı da soruldu.

Şahin, “Her sabah işime ilk ve tek işimmiş gibi gidiyorum. Büyük işleri devleştiriyorum. 25 yıldır amatörün heyecanıyla ama profesyonelin bilgeliğiyle çalışıyorum” diyerek salondakileri etkileyen bir yanıt verdi.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Şahin’in çok dilli yeteneğini sergilediği soru-cevap bölümü oldu.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Şahin’in çok dilli yeteneğini sergilediği soru-cevap bölümü oldu.

Onun altı farklı dilde rahatlıkla iletişim kurması büyük beğeni topladı. Gelin sosyal medyada gelen yorumlara bakalım:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın