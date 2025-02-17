Avrupa Parlamentosu'nda Sunum Yapan İlk Top Model Olan Tülin Şahin Yeteneğiyle Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!

Kendi annesinin de böbrek hastası olduğunu ve diyalize girdiğini belirterek, bu konunun kendisi için ne kadar hassas olduğunu anlattı. Ayrıca Türkiye’de sağlık sisteminin çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Şahin, başarılı Türk nefrologlara ve doktorlara duyduğu güveni dile getirdi.