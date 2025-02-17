İnzivadan Yenilenip Gelen Şükrü Özyıldız'ın 'Ayrılık' Açıklaması Sonrası Sibil Çetinkaya Dayanamayıp Konuştu!
İnzivadan Yenilenip Gelen Şükrü Özyıldız'ın 'Ayrılık' Açıklaması Sonrası Sibil Çetinkaya Dayanamayıp Konuştu!
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’dan beklenen açıklamalar sonunda geldi. Önce Şükrü Özyıldız konuştu ve aşkın sona erdiğini doğruladı. Üstelik yaptığı açıklamada ‘yenilenip döndüğünü’ söyleyerek kafalarda soru işaretleri bıraktı. Sibil Çetinkaya ise sessiz kalmıştı ama sonunda o da açıklamasını yaptı. Bakalım Sibil Çetinkaya neler söyledi?
Gelin birlikte bakalım.
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Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız, 2025’in başından beri ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi.
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İlk başlarda sadece iddia olarak görülen bu ayrılık söylentileri, çiftin uzun süredir birlikte görüntü vermemesiyle iyice güçlenmişti.
Oysa ki ne fotoğraflar silinmişti ne de takipleşmeyi bırakmışlardı… Belki bir kriz atlatıyorlardır, belki de sadece gözlerden uzak kalmak istemişlerdir diye düşündük. Ama işler pek öyle gitmedi…
Birkaç saat önce Şükrü Özyıldız sessizliğini bozarak aşkın sona erdiğini Posta’ya yaptığı özel açıklamayla duyurdu.
Peki ya Sibil Çetinkaya? O, bu süreçte sessizliğini korumayı tercih etti. Herkes onun ne diyeceğini merak ederken sonunda beklenen açıklama geldi.
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Kendi kanalından takipçilerine seslenen Sibil Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:
Çetinkaya'nın bu açıklaması ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleştiğini gösterse de, hala ‘Gerçek sebep ne?’ sorusu kafalarda soru işareti olarak kaldı.
Şimdilik her iki taraf da konuyu daha fazla uzatmadan yoluna devam edecek gibi görünüyor. Peki sizce bu aşk gerçekten tamamen bitti mi, yoksa ilerleyen zamanlarda bir barışma ihtimali olabilir mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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