Emma Stone Özel Gecede Giydiği Patlamış Mısırlı Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Emma Stone, 2016 yapımı 'La La Land' filmindeki Mia karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanarak bir şarkıcı ve oyuncu olarak çok yönlülüğünü kanıtlamış oldu. Mizahi yönüyle de tanıdığımız Stone, Saturday Night'ın 50. yıl özel bölümüne katıldı. Birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği bu akşamda, Emma Stone'un tercihi ise esprili ve samimi bir tercih olarak yorumlandı. Emma Stone, geceye ceplerinde patlamış mısır taşıyarak geldi.