onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emma Stone Özel Gecede Giydiği Patlamış Mısırlı Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Emma Stone Özel Gecede Giydiği Patlamış Mısırlı Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 15:57

Emma Stone, 2016 yapımı 'La La Land' filmindeki Mia karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanarak bir şarkıcı ve oyuncu olarak çok yönlülüğünü kanıtlamış oldu. Mizahi yönüyle de tanıdığımız Stone, Saturday Night'ın 50. yıl özel bölümüne katıldı. Birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği bu akşamda, Emma Stone'un tercihi ise esprili ve samimi bir tercih olarak yorumlandı. Emma Stone, geceye ceplerinde patlamış mısır taşıyarak geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü yıldız Emma Stone'u yer aldığı 'La La Land' ve 'Cruella' gibi yapımlardaki başarılarıyla ses getirmiş bir isim.

Dünyaca ünlü yıldız Emma Stone'u yer aldığı 'La La Land' ve 'Cruella' gibi yapımlardaki başarılarıyla ses getirmiş bir isim.

Yeteneği ve samimi halleriyle göz kamaştıran oyuncu, katıldığı program ve davetlerdeki stiliyle de epey konuşulan bir isim.

Yeteneği ve samimi halleriyle göz kamaştıran oyuncu, katıldığı program ve davetlerdeki stiliyle de epey konuşulan bir isim.

Dünyaca ünlü yıldız bu sefer de tercih ettiği kırmızı elbisesiyle olay oldu. Kırmızı elbisesinin ceplerini patlamış mısırla doldurup gelen Emma Stone, esprili stiliyle çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü yıldız bu sefer de tercih ettiği kırmızı elbisesiyle olay oldu. Kırmızı elbisesinin ceplerini patlamış mısırla doldurup gelen Emma Stone, esprili stiliyle çok konuşuldu.

İşte o anlar👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın