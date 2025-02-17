Emma Stone Özel Gecede Giydiği Patlamış Mısırlı Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti
Emma Stone Özel Gecede Giydiği Patlamış Mısırlı Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti
Emma Stone, 2016 yapımı 'La La Land' filmindeki Mia karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanarak bir şarkıcı ve oyuncu olarak çok yönlülüğünü kanıtlamış oldu. Mizahi yönüyle de tanıdığımız Stone, Saturday Night'ın 50. yıl özel bölümüne katıldı. Birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği bu akşamda, Emma Stone'un tercihi ise esprili ve samimi bir tercih olarak yorumlandı. Emma Stone, geceye ceplerinde patlamış mısır taşıyarak geldi.
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Dünyaca ünlü yıldız Emma Stone'u yer aldığı 'La La Land' ve 'Cruella' gibi yapımlardaki başarılarıyla ses getirmiş bir isim.
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Yeteneği ve samimi halleriyle göz kamaştıran oyuncu, katıldığı program ve davetlerdeki stiliyle de epey konuşulan bir isim.
Dünyaca ünlü yıldız bu sefer de tercih ettiği kırmızı elbisesiyle olay oldu. Kırmızı elbisesinin ceplerini patlamış mısırla doldurup gelen Emma Stone, esprili stiliyle çok konuşuldu.
İşte o anlar👇
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