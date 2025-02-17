Marilyn Monroe'nun Bir Bildiği Varmış: Yeni Makyaj Trendi Olan ''Kırmızı Ruj Teorisi''ni Merceğe Alıyoruz!

TikTok son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından birisi biliyorsunuz ki. Bu mecrayı özellikle kadın kullanıcılar, yeni trendlerden haberdar olmak ve kendi deneyimlerini diğer kullanıcılara aktarmak için sıklıkla tercih ediyorlar.

Şimdilerde TikTok'ta popüler olan makyaj akımı ise ''Red lipstick theory'' diye bilinen ''Kırmızı ruj teorisi''. Bu teoriye göre cildinizin, gün ışığı başta olmak üzere, daha taze ve canlı görünmesini sağlamak istiyorsanız bunun için ihtiyacınız olan tek şey makyaj çantanızdan çıkartacağınız bir kırmızı ruj!💄