Marilyn Monroe'nun Bir Bildiği Varmış: Yeni Makyaj Trendi Olan ''Kırmızı Ruj Teorisi''ni Merceğe Alıyoruz!
Marilyn Monroe'nun Bir Bildiği Varmış: Yeni Makyaj Trendi Olan ''Kırmızı Ruj Teorisi''ni Merceğe Alıyoruz!
TikTok son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından birisi biliyorsunuz ki. Bu mecrayı özellikle kadın kullanıcılar, yeni trendlerden haberdar olmak ve kendi deneyimlerini diğer kullanıcılara aktarmak için sıklıkla tercih ediyorlar.
Şimdilerde TikTok'ta popüler olan makyaj akımı ise ''Red lipstick theory'' diye bilinen ''Kırmızı ruj teorisi''. Bu teoriye göre cildinizin, gün ışığı başta olmak üzere, daha taze ve canlı görünmesini sağlamak istiyorsanız bunun için ihtiyacınız olan tek şey makyaj çantanızdan çıkartacağınız bir kırmızı ruj!💄
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Dişil kadın deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hollywood'un unutulmaz yıldızı Marilyn Monroe, her daim uyguladığı parlak kırmızı ruju sayesinde hafızalarımıza kazınan bir isim.
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Kırmızı rujun temsil ettiği dişil ve güçlü duruş 50'li yıllara gömülü kalmadı elbette. Günümüzde hala yerli ve yabancı birçok kadın ünlümüz tarafından makyajlarının eşsiz tamamlayıcısı konumunda.
Moda dünyasının iddialı rengi, şimdilerde yeni bir teoriyle gündemde. Teoriyi ortaya atan TikTok içerik üreticisine göre, daha dinç görünmenin en kolay yolu kırmızı ruj!
Bu teorinin iddiası ise yüzünüze hiçbir makyaj ürünü uygulamadan yalnızca kırmızı bir ruj sürerek cildinizin daha iyi ve daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.
Kırmızı ruj, yüzünüzdeki kusurlara bir nevi blur yaratarak cilt tonunun daha eşit görünmesine yardımcı oluyor.
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Cilt alt tonunuza uygun kırmızı ruju seçtiğinizde, kırmızı renk dikkat çekici yönüyle tüm odağı üzerinde toplamayı başarıp ciltteki kusurlara yönelecek dikkati kısmayı başarabiliyor.
Bu ufak algı oyununu oynamanız içinse ihtiyacınız olan tek şey makyaj çantanızda kullanılmayı bekleyen kırmızı rujunuz!
Kırmızı ruj teorisini deneyen bazı TikTok kullanıcılarının paylaşımları ise bu şekilde👇
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