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Doğru Bakımı Yapıyor musun? Sağlıklı Bir Cilt İçin Her Kadının Bilmesi Gerekenler

etiket Doğru Bakımı Yapıyor musun? Sağlıklı Bir Cilt İçin Her Kadının Bilmesi Gerekenler

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 20:01

Cildimiz için en iyisini isteriz. Sağlık ve canlı gözükmesi adına her şeyi yapabiliriz. Ama dikkat etmeliyiz! Popüler olan değişik bilgileri direkt uygulamak yerine cilde gerçekten iyi gelen şeylerin yapılması gerekir. Cildinize kesin olarak iyi gelecek şeyleri sizin için bir araya getirdik!

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1. Cildinizin nasıl olduğunu anlayın.

İlk uygulanması gereken adımdır! Cilt tipinin ne olduğunun anlaşılması ile diğer adımlara geçiş yapılabilir. Kuru, karma ya da yağlı olabilir. Nasıl bir cildiniz olduğunu bilmek beraberinde cildinizin neye ihtiyacı olduğunu da anlarsınız. Böylece en güzel şekilde bakımı gerçekleştirirsiniz.

2. Hangi mevsimde olduğunuz fark etmez! Güneş kremini kullanmayı unutmayın.

Cildinizin erken yaşlanmasını engellemek istiyorsanız güneşten korunmayı unutmamalısınız. Güneşin zararlı ışınları her zaman vardır! Kışın ya da sonbaharda görülmemesi yok olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden her mevsim cilt tipinize uygun bir güneş kremi kullanmalısınız.

3. Cildinizi her zaman temiz tutun.

Sabah-akşam cilt temizliğini en güzel şekilde yapmalısınız. Cilt tipinize uygun bir temizleme ürünü ile yüzünüzü kirden arındırın. Makyaj ile uyumanız gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Bu da beraberinde cilt sorunlarını getirir. O yüzden cildinizi temizlemeyi unutmayın!

4. Temizledikten sonra güzelce nemlendirin.

Kirlerden arındırdıktan sonra hemen yapmanız gereken bir şey var! Cilt tipinize uygun olan nemlendirici ile cildinizi dengede tutarsınız. Canlı, sağlıklı, parlak görünmesini istiyorsanız kesinlikle nemlendirmelisiniz. Cildinin kurumasını istemeyiz!

5. Doğal içerikli ürünlere yönelin.

Bilinmedik ve kimyasal ürünlere eliniz gitmemeli... Cildinize zarar vermeyeceğine emin olduğunuz doğal içerikleri olan ürünlere bakmalısınız. Ürünlerin içeriklerinin birbirleri ile uyumlu olması da çok önemli. Cildinizi en güzel şekilde besleyecek ürünler doğal olanlardır!

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6. Derinlemesine temizlik önemli! Rutininize peeling ekleyin.

Cilt bakım rutininizde yer alması gereken bir şey daha: haftada bir ya da iki defa peeling uygulamanız! Peeling sayesinde ölü derilerinizden arınırsınız. Capcanlı bir cilt için kendinize uygun olan ürünü bulun ve hemen kullanmaya başlayın!

7. Günlük ihtiyacınız olan suyu tüketin.

Cildin içten içe nemlenmesi için günlük içmeniz gereken su miktarını unutmamalısınız. Bol su içmeyi alışkanlık haline getirirseniz hem bedensel hem ruhsal olarak kendinizi daha rahat hissedersiniz. Cildiniz ise nemlenmiş ve canlanmış olur!

8. Sağlıklı beslenmeye başlayın.

Sadece cildin temizlenmesi ve ihtiyaç olan ürünlerin kullanılması işe yaramaz. Yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir. Değiştirilen yaşam tarzında benimsenmeniz gereken en önemli şey beslenmedir. Abur cuburlardan uzak sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinerek cildiniz harika bir duruma gelebilir!

9. Uyku düzeninize özen gösterin.

Cildin kendini yenileyebilmesi için gece uykusunun tam olarak alınması gerekir. Gün içerisinde uyumak, gece uykunun alınmaması cilt sorunlarını beraberinde getirir. Bu yüzden uykunuzu düzene sokmalısınız. Ayrıca stresin azalması ile de ciltte beklenmedik akneler çıkmaz.

10. Yüzünüze dokunmaktan kaçının.

Elinizdeki bakterileri cildinize taşımamak için yüzünüze dokunmamalısınız. Ayrıca yüzünüzde çıkan aknelerle uğraşmak yayılmasına ya da aknelerin iz bırakmasına neden olur. Bu yüzden ellerinizi yüzünüzden uzak tutun!

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11. Cildinize yumuşak bir şekilde masajlar yapın.

Cilde yapılan yumuşak kan dolaşımınızı arttırabilirsiniz. Yanaklarınız kırmızı, cildiniz canlı gözükür. Yapılan masajlar sayesinde cildiniz esneklik kazanır. Kırışmalara güle güle diyebilirsiniz!

12. Düzenli olarak maske yapın.

Cildinizin neye ihtiyacı olduğunu keşfedin. Ardından içerikleri doğal olan bir maske alarak haftada bir ya da iki defa uygulamaya çalışın. Cildinizi temizler, nemlendirir ve parlaklık kazandırır. Derinlemesine bir bakım için gerekli bir adımdır!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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