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Çapkınlığıyla Bilinen Oyuncu Tom Cruise ile Ana de Armas Sevgililer Günü Akşamında Birlikte Görüntülendi!

Çapkınlığıyla Bilinen Oyuncu Tom Cruise ile Ana de Armas Sevgililer Günü Akşamında Birlikte Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 12:51

''Blonde'' filminde, dillere destan güzelliğiyle hafızalardan silinmeyen oyuncu Marilyn Monroe'ya hayat veren Ana de Armas son yılların en çok konuşulan oyuncularından birisi. Tom Cruise'u ise yer aldığı aksiyon filmlerinin yılların eskitemediği karizmatik başrolü olarak tanıyoruz. 

Tom Cruise ve Ana de Armas ikilisi geçtiğimiz akşam Londra'da bir mekan çıkışında birlikte görüntülendi. Çapkınlığıyla nam salmış Cruise'un Ana de Armas ile yeni bir aşka yelken açmış olabileceği iddia edildi.

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Yılların karizmasından bir zerre bile eksiltemediği başarılı oyuncu Tom Cruise'u tanımayanınız yoktur.

Yılların karizmasından bir zerre bile eksiltemediği başarılı oyuncu Tom Cruise'u tanımayanınız yoktur.

Kendisi şimdilerde mayıs ayında gösterime girecek filmi 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' için hazırlık yapıyor.

Ana de Armas ise en son "John Wick" serisinin yan ürünü olan "Ballerina" filminde rol aldı. Bizler ise kendisini Marilyn Monroe'ya hayat verdiği ''Blonde'' filmiyle tanıyoruz.

Ana de Armas ise en son "John Wick" serisinin yan ürünü olan "Ballerina" filminde rol aldı. Bizler ise kendisini Marilyn Monroe'ya hayat verdiği ''Blonde'' filmiyle tanıyoruz.

Her iki oyuncuyu da tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamalarıyla biliyoruz. Hatta Ana de Armas, kendi aksiyon filmi "Ghosted"ı tanıtırken Tom Cruise'un bu yeteneğini övmelere doyamamıştı.

Her iki oyuncuyu da tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamalarıyla biliyoruz. Hatta Ana de Armas, kendi aksiyon filmi "Ghosted"ı tanıtırken Tom Cruise'un bu yeteneğini övmelere doyamamıştı.

Ana de Armas, Cruise'u şu sözlerle övmüştü:

 'Henüz Tom Cruise seviyesinde değil. Ama artık ne yaptığını %100 takdir edebiliyorum ve neden yaptığını tamamen anlıyorum. O kadar akıl almaz biri ki.' 

İkili 14 Şubat akşamı Londra, Soho'da birlikte görüntülendi. İkilinin birlikte akşam yemeğine çıktığı bildirildi.

İkili 14 Şubat akşamı Londra, Soho'da birlikte görüntülendi. İkilinin birlikte akşam yemeğine çıktığı bildirildi.

62 yaşındaki yıldız ve 36 yaşındaki Küba doğumlu oyuncu, akşam gezileri sırasında hayranları tarafından çevrelendi ve etraflarında bir kalabalık oluşurken fotoğraf çektirmek için durdular👇

62 yaşındaki yıldız ve 36 yaşındaki Küba doğumlu oyuncu, akşam gezileri sırasında hayranları tarafından çevrelendi ve etraflarında bir kalabalık oluşurken fotoğraf çektirmek için durdular👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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