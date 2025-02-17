Çapkınlığıyla Bilinen Oyuncu Tom Cruise ile Ana de Armas Sevgililer Günü Akşamında Birlikte Görüntülendi!

''Blonde'' filminde, dillere destan güzelliğiyle hafızalardan silinmeyen oyuncu Marilyn Monroe'ya hayat veren Ana de Armas son yılların en çok konuşulan oyuncularından birisi. Tom Cruise'u ise yer aldığı aksiyon filmlerinin yılların eskitemediği karizmatik başrolü olarak tanıyoruz.

Tom Cruise ve Ana de Armas ikilisi geçtiğimiz akşam Londra'da bir mekan çıkışında birlikte görüntülendi. Çapkınlığıyla nam salmış Cruise'un Ana de Armas ile yeni bir aşka yelken açmış olabileceği iddia edildi.