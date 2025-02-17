Hangisi Daha İyi? Arap Makyajı Akımına Mika Raun'un Hemen Ardından Dilan Polat da Katılınca Ortalık Karıştı!
Şimdilerde ürettiği makyaj içerikleriyle popüler olan sosyal medya içerik üreticisi Mika Raun'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi en son 14 Şubat'ta oluşturduğu güllerle bezeli, şaşalı Sevgililer Günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Ürettiği içeriklerle çok konuşulan bir diğer isim ise Dilan Polat. Sosyal medyada akımların sıkı takipçisi olan Polat, bir günde neler yaptığını paylaşarak tanınan bir isim olmuştu.
Mika Raun ve Dilan Polat ikilisi şimdilerin popüler trendi olan ''Arabic Makeup'' yani ''Arap Makyajı'' akımına katıldı. Polat ve Mika'nın ardı ardına bu akıma katılması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimin daha iyi olduğu tartışılırken, kimi kullanıcıların yorumuna göre ise Dilan Polat yalnızca Mika Raun'un içeriğine ''özendi''.
Şatafatlı hayatını gözler önüne serdiği, altın tozlu kahvelerini içerken çekip paylaştığı günlük videolarıyla tanınır hale gelen Dilan Polat'ı illaki tanıyorsunuz.
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçları işlediği iddiasıyla tutuklu kaldığı bir dokuz aylık sürecin ardından kendisi şimdiler paylaşımlarına son gaz devam ediyor.
Sosyal medyanın popüler yüzlerinden biri olan Mika Raun'u ise kendine has hal ve hareketleriyle çektiği TikTok videolarıyla tanımıştık.
Mika, son dönemlerde sevgilisiyle olan paylaşımlarına ağırlık verirken katıldığı makyaj akımlarıyla da epey konuşulan bir isim.
Ünlü içerik üreticisi en son şaşalı Sevgililer Günü kutlamasıyla gündeme gelmiş, Mika'nın bu halleri Dilan Polat'a benzetilmişti.
Mika Raun, sosyal medyada son dönemlerin en popüler akımı olan Arap makyajı akımına katıldı. Mika'nın hemen ardından Dilan Polat'ın da bu akıma katılması dikkat çekti.
Mika'nın makyajını merak edenleri ilk önce şöyle alalım👇
Dilan Polat'ınki merak edenleri ise şöyle👇
Akıma Dilan Polat'ın da katılması Mika'nın da gözünden kaçmadı elbette! Mika Raun, Polat'ın Arap makyajı videosunun altına ''Dilan Can Raun'' yorumunu düştü.
Sosyal medya kullanıcılarının yavaş yavaş tarafını seçmeye başladığı Arap makyajı akımını sizce en güzel kim yapmış? Haydi, ankete!
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