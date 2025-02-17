Hangisi Daha İyi? Arap Makyajı Akımına Mika Raun'un Hemen Ardından Dilan Polat da Katılınca Ortalık Karıştı!

Şimdilerde ürettiği makyaj içerikleriyle popüler olan sosyal medya içerik üreticisi Mika Raun'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi en son 14 Şubat'ta oluşturduğu güllerle bezeli, şaşalı Sevgililer Günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Ürettiği içeriklerle çok konuşulan bir diğer isim ise Dilan Polat. Sosyal medyada akımların sıkı takipçisi olan Polat, bir günde neler yaptığını paylaşarak tanınan bir isim olmuştu.

Mika Raun ve Dilan Polat ikilisi şimdilerin popüler trendi olan ''Arabic Makeup'' yani ''Arap Makyajı'' akımına katıldı. Polat ve Mika'nın ardı ardına bu akıma katılması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimin daha iyi olduğu tartışılırken, kimi kullanıcıların yorumuna göre ise Dilan Polat yalnızca Mika Raun'un içeriğine ''özendi''.