Adriana Lima'yla Yaşadığı Aşkla Şaşırtan Metin Hara'dan Yıllar Sonra Gelen "Türkiye" İtirafı

Metin Hara’nın kitaplarında da sıkça bahsettiği 'pozitif enerji', 'ruh eşliği' ve 'aşkın derinliği' temaları ilişkiye yansımıştı. Bu da bazı kişilerde, Adriana Lima’nın bu ilişkiye daha çok manevi bir arayış içinde girdiği düşüncesini uyandırdı. Lima’nın spiritüel bir dönüşüm yaşadığı ve Metin Hara’dan etkilendiği söylendi.