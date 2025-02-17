Adriana Lima'yla Yaşadığı Aşkla Şaşırtan Metin Hara'dan Yıllar Sonra Gelen "Türkiye" İtirafı
Adriana Lima'yla Yaşadığı Aşkla Şaşırtan Metin Hara'dan Yıllar Sonra Gelen "Türkiye" İtirafı
2017 yılında aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftimiz Metin Hara ve Adriana Lima'yı mutlaka hatırlıyorsunuzdur. İkilinin aşkı birlikte oldukları dönem epey konuşulmuş, aşkın içerisinde yaşanan kaoslar ve ortaya atılan iddialarla ikilinin ateşi sönmek bilmemişti.
Gelin görün ki aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı. Şimdilerde Adriana Lima ve Metin Hara ayrı dünyaların insanı olarak hayatlarına devam etmekteler. Metin Hara, EkolTv'de yayınlanan ''Balçiçek ile Şimdi'' programına katıldı. Ex aşkını anmadan edemeyen Hara, dünya basınında ilişkilerinin daha iyi lanse edildiğini öne sürdü.
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Kişisel gelişim ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışmalar yürüten Metin Hara'yı Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlemesiyle tanıyoruz.
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"Aşkın İstilası-Yol", "Aşkın İstilası-Dem", "İyiliğin Bilim Hali" gibi kitaplarıyla tanıdığımız Hara, 2017 yılında yaşadığı aşkla magazin gündeminin odağı olmayı başarmıştı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile ilişki yaşadığı duyulunca Türkiye’de bu ilişki medyanın diline düştü. Bazıları “PR mı bu?” diye sorguladı, bazıları da “Metin nasıl başardı bu işi?” diye düşündü.
Gelgelelim, o dönem ikili spiritüel açıdan birbirlerinden ilham aldıklarının ve ortak noktayı maddi dünyadan daha çok hislerde ve düşüncelerde bulduklarının sinyalini vermişlerdi.
Çiftin ilişkisi ne yazık ki bir buçuk senenin ardından 2018 yılında sonlanmıştı.
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Şimdilerde farklı dünyaların insanları olarak hayatlarına devam eden çiftten Metin Hara, ''Gülçiçek ile Şimdi'' programına katıldı.
Adriana Lima ile ilişkisi hakkında, ''Adriana Lima ile olan ilişkimde dünya kötü bahsetmedi, dünya gayet iyiydi. Ne yazık ki burada şey oldu.'' ifadelerini kullandı.
Eski ilişkisinin Türk basınında daha olumsuz lanse edildiğini düşünen Metin Hara'nın konuşmasını merak edenleri şöyle alalım 👇
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kurgu değilse, kısa da olsa dünyada cenneti yaşadın işte daha ne bekliyon mk