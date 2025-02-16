Dillere Fena Düştüler: Oğuzhan Koç ve Salman Tin'in ''Eylül'' Düeti Yabancı Bir Şarkıya Benzetildi!
Dillere Fena Düştüler: Oğuzhan Koç ve Salman Tin'in ''Eylül'' Düeti Yabancı Bir Şarkıya Benzetildi!
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ürettiği aşk dolu şarkılarla, ilkbahar mevsiminden hallice kalplerimize çiçek açtıran bir isim biliyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz günlerde KÖFN grubunun eski üyesi Salman Tin ile yeni bir düet'e imza atmış ve ikili, ''Eylül'' ismini verdikleri şarkılarını yayınlamışlardı.
@koraycapanoglu isimli bir içerik üreticisi, ikilinin yeni düetini Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ şarkısıyla yan yana getirdi. Şarkıların birbirine olan benzerliği sosyal medyada tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk şarkılarının sevilen sesi Oğuzhan Koç'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi son zamanlarda oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı aşk ile gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KÖFN grubuyla tanınan Salman Tin ise son dönemlerde müzik kariyerine solo olarak devam ediyor biliyorsunuz.
Salman Tin ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları ''Eylül''ü yayınlamıştı.
@koraycapanoglu isimli bir kullanıcı, 'Eylül' şarkısını Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ ile yan yana getirdi. İki şarkının benzer olup olmadığını ise kullanıcılara sordu.
'Eylül' ve 'Ouda' şarkılarının karşılaştırmasını merak edenler için👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar ise bu şekilde oldu👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın