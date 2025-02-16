Dillere Fena Düştüler: Oğuzhan Koç ve Salman Tin'in ''Eylül'' Düeti Yabancı Bir Şarkıya Benzetildi!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ürettiği aşk dolu şarkılarla, ilkbahar mevsiminden hallice kalplerimize çiçek açtıran bir isim biliyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz günlerde KÖFN grubunun eski üyesi Salman Tin ile yeni bir düet'e imza atmış ve ikili, ''Eylül'' ismini verdikleri şarkılarını yayınlamışlardı.

@koraycapanoglu isimli bir içerik üreticisi, ikilinin yeni düetini Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ şarkısıyla yan yana getirdi. Şarkıların birbirine olan benzerliği sosyal medyada tartışma yarattı.