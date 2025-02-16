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Dillere Fena Düştüler: Oğuzhan Koç ve Salman Tin'in ''Eylül'' Düeti Yabancı Bir Şarkıya Benzetildi!

Dillere Fena Düştüler: Oğuzhan Koç ve Salman Tin'in ''Eylül'' Düeti Yabancı Bir Şarkıya Benzetildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 22:57

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ürettiği aşk dolu şarkılarla, ilkbahar mevsiminden hallice kalplerimize çiçek açtıran bir isim biliyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz günlerde KÖFN grubunun eski üyesi Salman Tin ile yeni bir düet'e imza atmış ve ikili, ''Eylül'' ismini verdikleri şarkılarını yayınlamışlardı. 

@koraycapanoglu isimli bir içerik üreticisi, ikilinin yeni düetini Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ şarkısıyla yan yana getirdi. Şarkıların birbirine olan benzerliği sosyal medyada tartışma yarattı.

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Aşk şarkılarının sevilen sesi Oğuzhan Koç'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi son zamanlarda oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı aşk ile gündemde.

Aşk şarkılarının sevilen sesi Oğuzhan Koç'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi son zamanlarda oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı aşk ile gündemde.

KÖFN grubuyla tanınan Salman Tin ise son dönemlerde müzik kariyerine solo olarak devam ediyor biliyorsunuz.

KÖFN grubuyla tanınan Salman Tin ise son dönemlerde müzik kariyerine solo olarak devam ediyor biliyorsunuz.

Salman Tin ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları ''Eylül''ü yayınlamıştı.

Salman Tin ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları ''Eylül''ü yayınlamıştı.

@koraycapanoglu isimli bir kullanıcı, 'Eylül' şarkısını Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ ile yan yana getirdi. İki şarkının benzer olup olmadığını ise kullanıcılara sordu.

@koraycapanoglu isimli bir kullanıcı, 'Eylül' şarkısını Libyalı şarkıcı Hamid El Shaeri’nin ‘Ouda’ ile yan yana getirdi. İki şarkının benzer olup olmadığını ise kullanıcılara sordu.

'Eylül' ve 'Ouda' şarkılarının karşılaştırmasını merak edenler için👇

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Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar ise bu şekilde oldu👇

Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar ise bu şekilde oldu👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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