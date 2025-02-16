Cezaevinde Yaşadıklarını Anlatan Nihal Candan'dan ''Konuya Ayıkamadım'' Değerlendirmesi
Cezaevinde Yaşadıklarını Anlatan Nihal Candan'dan ''Konuya Ayıkamadım'' Değerlendirmesi
''İşte Benim Stilim'' isimli yarışma programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene
dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde olduğu dönemlerde yeme bozukluğuyla mücadele eden Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Nihal Candan, cezaevinde hangi koşullarla baş ettiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, o dönemlerde giyim tarzlarından tutun da yaşadıkları şaşalı hayata kadar her şeyleriyle popüler olmuşlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Candan kardeşler 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanmışlardı.
Cezaevinde anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığıyla boğuşan Nihal Candan, bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanma kararıyla çıkmıştı.
Tahliye olmalarının ardından, bu sefer de ihanet iddialarıyla gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmıştı.
Nihal Candan, Esra Ezmeci'nin ''Ne Hissettin?'' isimli programına konuk oldu. Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Candan, ''Bahar ve ben bir kutunun içerisinde gibiydik'' diyerek cümlesine başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Ben konuya ayılamadım. Stilettolarımızı kapının önünde bıraktık. Dişimdeki pırlantaya kadar çıkarılmak istendi. Hiç gerçekçi olmayan bir konu gibiydi.'' diyerek yaşadığı deneyimi aktardı.
Nihal Candan'ın konuşmasının tamamı için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın