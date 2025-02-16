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Cezaevinde Yaşadıklarını Anlatan Nihal Candan'dan ''Konuya Ayıkamadım'' Değerlendirmesi

Cezaevinde Yaşadıklarını Anlatan Nihal Candan'dan ''Konuya Ayıkamadım'' Değerlendirmesi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 20:45

''İşte Benim Stilim'' isimli yarışma programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene 

dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde olduğu dönemlerde yeme bozukluğuyla mücadele eden Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. 

Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Nihal Candan, cezaevinde hangi koşullarla baş ettiğini anlattı.

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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, o dönemlerde giyim tarzlarından tutun da yaşadıkları şaşalı hayata kadar her şeyleriyle popüler olmuşlardı.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, o dönemlerde giyim tarzlarından tutun da yaşadıkları şaşalı hayata kadar her şeyleriyle popüler olmuşlardı.

Candan kardeşler 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanmışlardı.

Candan kardeşler 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanmışlardı.

Cezaevinde anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığıyla boğuşan Nihal Candan, bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanma kararıyla çıkmıştı.

Cezaevinde anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığıyla boğuşan Nihal Candan, bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanma kararıyla çıkmıştı.

Nihal'den sonra 20 Eylül'de de kardeşi Bahar için tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Tahliye olmalarının ardından, bu sefer de ihanet iddialarıyla gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmıştı.

Tahliye olmalarının ardından, bu sefer de ihanet iddialarıyla gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmıştı.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik:

Nihal Candan, Esra Ezmeci'nin ''Ne Hissettin?'' isimli programına konuk oldu. Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Candan, ''Bahar ve ben bir kutunun içerisinde gibiydik'' diyerek cümlesine başladı.

Nihal Candan, Esra Ezmeci'nin ''Ne Hissettin?'' isimli programına konuk oldu. Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Candan, ''Bahar ve ben bir kutunun içerisinde gibiydik'' diyerek cümlesine başladı.
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''Ben konuya ayılamadım. Stilettolarımızı kapının önünde bıraktık. Dişimdeki pırlantaya kadar çıkarılmak istendi. Hiç gerçekçi olmayan bir konu gibiydi.'' diyerek yaşadığı deneyimi aktardı.

''Ben konuya ayılamadım. Stilettolarımızı kapının önünde bıraktık. Dişimdeki pırlantaya kadar çıkarılmak istendi. Hiç gerçekçi olmayan bir konu gibiydi.'' diyerek yaşadığı deneyimi aktardı.

Nihal Candan'ın konuşmasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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