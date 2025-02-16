Cezaevinde Yaşadıklarını Anlatan Nihal Candan'dan ''Konuya Ayıkamadım'' Değerlendirmesi

''İşte Benim Stilim'' isimli yarışma programıyla tanıdığımız Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene

dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde olduğu dönemlerde yeme bozukluğuyla mücadele eden Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Nihal Candan, cezaevinde hangi koşullarla baş ettiğini anlattı.