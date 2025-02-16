Aşık Olunca Kendini Kaybeden İrem Derici, "Asla" Dediği Tek Şeye de Yeşil Işık Yaktı!

Dönem dönem çıkardığı hit parçalarla gündeme gelen İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuz. Kendisi yaptığı dobra açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. Dolu dizgin yaşadığı aşklarla da konuştuğumuz Derici, yeni prodüktör sevgilisi Melih Jön ile aşk pozlarını paylaşarak olay yaratmıştı.

Derici, bu sefer de bir takipçisine verdiği bir yanıtla gündeme geldi. Yeni aşkıyla evlilik sorularının odağına oturan İrem Derici, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla ''asla''sını geride bırakarak hayatında yenir döneme girdiğinin sinyallerini verdi.