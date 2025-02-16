Aşık Olunca Kendini Kaybeden İrem Derici, "Asla" Dediği Tek Şeye de Yeşil Işık Yaktı!
Aşık Olunca Kendini Kaybeden İrem Derici, "Asla" Dediği Tek Şeye de Yeşil Işık Yaktı!
Dönem dönem çıkardığı hit parçalarla gündeme gelen İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuz. Kendisi yaptığı dobra açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. Dolu dizgin yaşadığı aşklarla da konuştuğumuz Derici, yeni prodüktör sevgilisi Melih Jön ile aşk pozlarını paylaşarak olay yaratmıştı.
Derici, bu sefer de bir takipçisine verdiği bir yanıtla gündeme geldi. Yeni aşkıyla evlilik sorularının odağına oturan İrem Derici, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla ''asla''sını geride bırakarak hayatında yenir döneme girdiğinin sinyallerini verdi.
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''Kalbimin Tek Sahibine'' gibi şarkılarıyla hayatımıza girdiği günden bu yana hızlı kariyer gelişimine tanık olduğumuz şarkıcı İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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İrem Derici, hit parçalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları, dobra açıklamaları ve özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim.
Ünlü şarkıcı, daha öncelerde evlilik hakkında ''para tuzağı'' diyerek evlilik düşünmediğini dile getirmişti belki hatırlarsınız.
Buna rağmen aşklarını kameraların önünde yaşamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Derici, prodüktör Melih Jön ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
Samimi enerjileriyle oldukça sevilen ikili aşklarını ilan etmelerinden bu yana sosyal medyada da romantizm kokulu paylaşımlar yapıyor.
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İrem Derici, geçtiğimiz gün Melih Bey ile yeni pir kare paylaştı. Derici, bu poza gelen ''Abla evlilik ne zaman?'' sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
İrem Derici ''Ona bir bakacağız'' cevabı vererek asla dediği evlilik düşüncesini bir rafa kaldırabileceğinin sinyalini verdi.👇
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