Hamilelikte 9. Ayın İçerisinde Olan Zeynep Demirel Kendisine ''Doğur Artık!'' Diyenleri Tiye Aldı

Paylaşımlarıyla dikkat çeken ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti, şimdilerde üçüncü kız çocukları Yasmin'i kucaklarına almayı bekliyorlar biliyorsunuz.

Hamilelik sürecinde yaşadıklarını aşama aşama sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Zeynep Demirel, hamilelikte dokuzuncu ayına girdi. Demirel'in henüz doğum yapmamasını eleştiren kullanıcılar ''doğur'' ve ''ne zaman doğuracaksın?'' gibi yorumlarla Zeynep Demirel'in üzerine gitmeye başlayınca ünlü isimden tiye alan bir ayna fotoğrafı geldi.