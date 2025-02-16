Hamilelikte 9. Ayın İçerisinde Olan Zeynep Demirel Kendisine ''Doğur Artık!'' Diyenleri Tiye Aldı
Hamilelikte 9. Ayın İçerisinde Olan Zeynep Demirel Kendisine ''Doğur Artık!'' Diyenleri Tiye Aldı
Paylaşımlarıyla dikkat çeken ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti, şimdilerde üçüncü kız çocukları Yasmin'i kucaklarına almayı bekliyorlar biliyorsunuz.
Hamilelik sürecinde yaşadıklarını aşama aşama sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Zeynep Demirel, hamilelikte dokuzuncu ayına girdi. Demirel'in henüz doğum yapmamasını eleştiren kullanıcılar ''doğur'' ve ''ne zaman doğuracaksın?'' gibi yorumlarla Zeynep Demirel'in üzerine gitmeye başlayınca ünlü isimden tiye alan bir ayna fotoğrafı geldi.
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Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever ile Fenerbahçe'nin kalecisi olarak tanınıp sevilen Volkan Demirel, 2010 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi.
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Ünlü çift birlikte kurdukları evli, mutlu ve çocuklu yuvayla görenleri kendilerine gıptayla baktırıyorlardı.
Zeynep Demirel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ön plana çıkan bir isim.
Hamilelik sürecinde yaşadıklarını da sosyal medya hesabından eğlenceli gönderiler oluşturarak paylaşıyordu.
Hamilelikte dokuzuncu ayına giriş yapan Demirel, kendisine yöneltilen ''doğur'' ve ''ne zaman doğuracaksın?'' gibi soruları paylaştığı bir ayna fotoğrafıyla tiye aldı.👇
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