İki Ayrı İlişkiden Sonra Bekarlar Kulübüne Geri Dönen Bülent Şakrak'tan 'Playboy' Tepkisi!
İki Ayrı İlişkiden Sonra Bekarlar Kulübüne Geri Dönen Bülent Şakrak'tan 'Playboy' Tepkisi!
Ceyda Düvenci’den ayrıldıktan sonra iki ayrı ilişkiye yelken açan ancak mutlu sona ulaşamayan Bülent Şakrak, hakkında çıkan yorumlara tepki gösterdi. “Gencim ve bekarım, ben iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor” diyen Şakrak, kendisi için söylenen çapkın şeklindeki yorumlara da, “47 yaşında, 1.69 boyunda beni nasıl playboy yaptınız?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
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8 yıllık evliliğin ardından tek celsede boşanan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası yollarına farklı aşklar ile devam etti.
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Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açarken,
Şakrak da önce Esra Akpınar, ardından Burcu Kirman ile gündeme geldi.
Ancak ünlü oyuncu, her iki ilişkisini de sürdüremedi ve kısa süre içinde yeniden bekarlar kulübüne döndü.
Özellikle yeni yılın ilk dakikalarında Burcu Kirman ile romantik bir paylaşım yaparak 2025’in ilk aşk haberini duyuran Şakrak, bu ilişkinin de kısa süre içinde sona ermesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Magazin gündeminde sıkça yer bulan oyuncu, hakkında yapılan ‘çapkın’ ve ‘playboy’ yorumlarına biraz alınmış olacak ki açıklama yapma gereği duydu.
Şakrak, kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirterek, “47 yaşında, 1.69 boyundayım, beni nasıl playboy yaptınız?” diyerek bir çıkış yaptı.
Kalbinin çocuklarına ait olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, “Gencim ve bekarım, ben iyiyim. Ama ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor” sözleriyle hakkındaki algıya tepki gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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