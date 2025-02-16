İmam Nikahı İddiaları Sonrası İbrahim Tatlıses’ten Yeni Video! Yardımcısı Tuğçe ile Arabada Düet Yaptı
İmam Nikahı İddiaları Sonrası İbrahim Tatlıses’ten Yeni Video! Yardımcısı Tuğçe ile Arabada Düet Yaptı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Ancak Tatlıses bu söylentilere sert bir dille yanıt vererek, “Benim elim ayağım o, bana bebekler gibi bakıyor, Allah ona uzun ömür versin” ifadelerini kullanmıştı. Son olarak, İmparator yine Tuğçe ile görüntülendi. Almanya’da arabada düet yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, dikkatleri üzerine çekti. İşte o video…
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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, hem müziği hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.
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Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık haber olan Tatlıses, kısa süre önce oğlu İdo Tatlıses’in 30. yaş gününü kutlamıştı.
Tatlıses’in, “Annen seni iyi ki doğurmuş, beni hiç üzmedin evlat” sözleri, diğer çocuklarına gönderme olarak yorumlanmıştı.
Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda sanatçının bir evlilik yaptığı iddiaları da gündeme gelmişti.
Daha önce üç evlilik yapan ve yedi çocuğu bulunan Tatlıses’in, bu kez de uzun süredir yanında çalışan yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.
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Özbekistan dönüşünde basın mensuplarına yakalanan Tatlıses, bu iddialara açıklık getirmişti.
Yanında yardımcısı Tuğçe varken konuşan sanatçı, “Benim elim ayağım o, şerefsizlere söyleyeyim benim elim ayağımı almasınlar. Bu hanım işinde gücünde, kızının peşinde, 9 yaşında bir kızı var. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah onlara uzun ömür versin” diyerek söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı.
Ancak bu açıklamanın ardından Tatlıses, yine yardımcısı Tuğçe ile birlikte bir paylaşım yaptı. Almanya’ya giden sanatçı, arabada Tuğçe ile düet yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İşte Tatlıses ve yardımcısı Tuğçe’nin birlikte şarkı söylediği o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Ne gönlü geniş bir adam. Yanında çalışan her kadına yıllardır imam nikahı kıydı
Ibrahim Tatlises eskiden güzeldi ama kafasi hep sakatti...Hayat ona tüm pisliklerine ragmen iyi gülüyor..Karakterde Oglu IDO ona 1000 ceker...