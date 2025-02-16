İmam Nikahı İddiaları Sonrası İbrahim Tatlıses’ten Yeni Video! Yardımcısı Tuğçe ile Arabada Düet Yaptı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Ancak Tatlıses bu söylentilere sert bir dille yanıt vererek, “Benim elim ayağım o, bana bebekler gibi bakıyor, Allah ona uzun ömür versin” ifadelerini kullanmıştı. Son olarak, İmparator yine Tuğçe ile görüntülendi. Almanya’da arabada düet yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, dikkatleri üzerine çekti. İşte o video…