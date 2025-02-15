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Haluk Levent Kahtalı Mıçe'ye Adıyaman'da Depremzede Çocuklara Şarkı Söyledikleri Video Ile Veda Etti

Haluk Levent Kahtalı Mıçe'ye Adıyaman'da Depremzede Çocuklara Şarkı Söyledikleri Video Ile Veda Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 16:23

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Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları ile gündeme gelen ve sevenlerini korkutan Kahtalı Mıçe’den acı haber geldi. Gırtlak kanseri olduğu haberlerinin yayılmasının ardından açıklama yapan sanatçı gırtlak kanseri olmadığını, ince bağırsaklarında iki tane kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Haluk Levent, Kahtalı Mıçe'ye, Adıyaman'da depremzede çocuklara birlikte şarkı söyledikleri görüntüleri paylaşarak veda etti.

Haluk Levent, Kahtalı Mıçe'ye, Adıyaman'da depremzede çocuklara birlikte şarkı söyledikleri görüntüleri paylaşarak veda etti.

Kahtalı Mıçe'nin de depremde pek çok akrabasını kaybettiğini belirten Haluk Levent videoyu "Seni unutmayacağız Kahtalı Mıçı!" notuyla paylaştı.

Kahtalı Mıçe'nin de depremde pek çok akrabasını kaybettiğini belirten Haluk Levent videoyu "Seni unutmayacağız Kahtalı Mıçı!" notuyla paylaştı.

Deprem sonrası Adıyaman’da ailelerini yitiren çocuklarımıza şarkılar söylemiştik.

Kendisinin de ailesinden çok kayıp olmuştu.

Buna rağmen çocukların eğlencesine katılmıştı.

Başımız sağolsun.

Seni unutmayacağız Kahtalı Mıçı!“

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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