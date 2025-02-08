Rapçi Blok3 Konserinde Kendisine Gelen Kötü Yorumları Sahneye Yansıttı

Son zamanlarda rap sahnesinde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Blok3. Yaptığı şarkılarla müzik listelerini altüst ederken, pek çok ödül de alıyor. Tam bunların yanında katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem oluyor. Kendisi son olarak da bir konseriyle gündeme geldi.