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Rapçi Blok3 Konserinde Kendisine Gelen Kötü Yorumları Sahneye Yansıttı

Rapçi Blok3 Konserinde Kendisine Gelen Kötü Yorumları Sahneye Yansıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 21:42 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 22:20

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Son zamanlarda rap sahnesinde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Blok3. Yaptığı şarkılarla müzik listelerini altüst ederken, pek çok ödül de alıyor. Tam bunların yanında katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem oluyor. Kendisi son olarak da bir konseriyle gündeme geldi.

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Genç rapçi, şarkısını söylerken ekrana kendisi hakkında yapıla kötü yorumları yansıttı.

Genç rapçi, şarkısını söylerken ekrana kendisi hakkında yapıla kötü yorumları yansıttı.

Kimileri bunu 'öz güven' olarak yorumlarken kimileri ise gereksiz buldu.

Kimileri bunu 'öz güven' olarak yorumlarken kimileri ise gereksiz buldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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