Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okul Arkadaşlarına Lvbel C5’in "Havhavhav" Şarkısını Dinletti

Son zamanlarda, müzik dünyası ilginç ve sıradışı şarkılarla adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Bu şarkılar, hem melodileri hem de sözleriyle dinleyicilerin kulaklarını kanatırken, müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu garip şarkıların ortaya çıkışı ve dinleyicilerin bu şarkılara verdiği reaksiyon kimileri tarafından müzik dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Son dönemdeki müzik gündemimizi, Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısı ve Survivor Turabi'nin erişim engeli getirilen İngilizce türküsü meşgul ediyor bildiğiniz üzere.