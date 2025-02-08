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Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okul Arkadaşlarına Lvbel C5’in "Havhavhav" Şarkısını Dinletti

Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okul Arkadaşlarına Lvbel C5’in "Havhavhav" Şarkısını Dinletti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 17:32 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 17:45

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Son zamanlarda, müzik dünyası ilginç ve sıradışı şarkılarla adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Bu şarkılar, hem melodileri hem de sözleriyle dinleyicilerin kulaklarını kanatırken, müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu garip şarkıların ortaya çıkışı ve dinleyicilerin bu şarkılara verdiği reaksiyon kimileri tarafından müzik dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Son dönemdeki müzik gündemimizi, Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısı ve Survivor Turabi'nin erişim engeli getirilen İngilizce türküsü meşgul ediyor bildiğiniz üzere.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFWw9p...
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Amerika'da lise okuyan bir genç, okul arkadaşlarına Lvbel C5'in "Havhavhav" şarkısını dinleterek yorumlamalarını istedi.

Amerika'da lise okuyan bir genç, okul arkadaşlarına Lvbel C5'in "Havhavhav" şarkısını dinleterek yorumlamalarını istedi.

Gençler asla anlam veremediği şarkıya "Tam bir çöp" yorumunda bulundu.

Gençler asla anlam veremediği şarkıya "Tam bir çöp" yorumunda bulundu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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