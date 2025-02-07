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Bazı İnsanlar Çok Şanslı: Birlikte İçmeye Giden Baba Oğulun Uyumu ve Şıklığı Göz Kamaştırdı

Bazı İnsanlar Çok Şanslı: Birlikte İçmeye Giden Baba Oğulun Uyumu ve Şıklığı Göz Kamaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 18:03

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Baba ile arkadaş gibi olabilmek büyük bir şans. Bu durum, çocuğun ilerleyen yaşamını büyük ölçüde belirler ve şekillendirir. Bu özel ve değerli ilişki, çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda onun hayata bakış açısını ve kişiliğini de etkiler. Baba ve çocuk arasındaki bu dostane bağ, çocuğun kendine güvenini artırır, ona hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken cesareti verir ve onun duygusal zekasını geliştirir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFvE1jRCIyA/
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'tunagezz' isimli içerik üreticisi, babası ile birlikte kombin yaptığı bir video paylaştı.

'tunagezz' isimli içerik üreticisi, babası ile birlikte kombin yaptığı bir video paylaştı.

Birlikte içmeye giden baba ve oğlunun şıklığı göz kamaştırırken, aralarındaki samimiyet kalpleri ısıttı.

Birlikte içmeye giden baba ve oğlunun şıklığı göz kamaştırırken, aralarındaki samimiyet kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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