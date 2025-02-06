Torununun Erkek Arkadaşıyla Tanışan Babaannenin O Anlarını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFscQ8...
Aile yapısının temel taşlarından biri olan büyükler, gençlerle arasında kurdukları sağlam köprüyle mutlu bir ailenin temelini oluşturabilir. Bu köprü, aile içi iletişimin kuvvetli olması ve sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması için hayati bir öneme sahiptir. Bu durum, aile bağlarının güçlenmesi ve aile bireylerinin birbirleriyle daha uyumlu bir şekilde yaşaması için gereklidir. Büyüklerin gençlere tecrübelerini aktarırken, gençlerden de yeni dünyayı öğrenmeye açık olmaları bu bağın oluşması için oldukça önemli.
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'ilaydakirik' isimli sosyal medya kullancısı, erkek arkadaşı ile babaannesini tanıştırdı.
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Babaannenin sıcak yaklaşımı ve verdiği tavsiyeler kalpleri pamuk gibi yaptı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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