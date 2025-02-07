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Almanya'da Yaşayan Bir Türk Misafirliğe Gittiği Evde Başına Gelen Olay Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Almanya'da Yaşayan Bir Türk Misafirliğe Gittiği Evde Başına Gelen Olay Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 21:20

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Misafirperverlik, bizim ülkemizin en belirgin ve öne çıkan niteliği. Bu hoşgörülü ve kucak açan tavrımız, bizi diğer milletlerden ayıran en önemli faktör. Kendimize özgü bu değerimiz, yabancıları bile bize çeken bir cazibe merkezi haline getiriyor. Misafirperverliğimiz, ülkemizin kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Bu özelliğimiz ülkemizi ziyaret eden ya da bir süre ülkemizde yaşayan pek çok yabancının dikkatini çekiyor. Elbette ülkemizden ayrılanların en çok zorlandığı nokta da yine bu oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFiS81sN4Lm/
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'almanyadansnur' isimli sosyal medya kullanıcısı, Almanya'da misafirliğe gittiği bir evde yaşadığı ilginç olayı anlattı.

'almanyadansnur' isimli sosyal medya kullanıcısı, Almanya'da misafirliğe gittiği bir evde yaşadığı ilginç olayı anlattı.

Ev halkının yemek yemeye başlayıp kendisine herhangi bir şey sormaması, misafirperverlik içine işlemiş olan halkımıza oldukça ilginç geldi.

Ev halkının yemek yemeye başlayıp kendisine herhangi bir şey sormaması, misafirperverlik içine işlemiş olan halkımıza oldukça ilginç geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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