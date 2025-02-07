Almanya'da Yaşayan Bir Türk Misafirliğe Gittiği Evde Başına Gelen Olay Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Misafirperverlik, bizim ülkemizin en belirgin ve öne çıkan niteliği. Bu hoşgörülü ve kucak açan tavrımız, bizi diğer milletlerden ayıran en önemli faktör. Kendimize özgü bu değerimiz, yabancıları bile bize çeken bir cazibe merkezi haline getiriyor. Misafirperverliğimiz, ülkemizin kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Bu özelliğimiz ülkemizi ziyaret eden ya da bir süre ülkemizde yaşayan pek çok yabancının dikkatini çekiyor. Elbette ülkemizden ayrılanların en çok zorlandığı nokta da yine bu oluyor.