Aydilge, 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümü Üzerine Söylediği Sözlerle Hislerimize Tercüman Oldu

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi akılalmaz bir saldırıya uğramıştı. Kaykay ekipmanı almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'deki bit pazarına giden genç, uğradığı bıçaklı saldırının ardından yoğun bakıma alındı. Bir süredir yaşam mücadelesi veren genç, ne yazık ki geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırgan Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diyerek laf atmış, Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine 'Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyen şahıs, Minguzzi'ye bıçakla saldırmıştı.
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Toplumsal konular ile ilgili yaptığı nokta atışı tespitlerle bilinen şarkısı Aydilge “14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren bıçak, bana da saplandı” diyerek konu hakkında kulaklara küpe olması gereken bir yorumda bulundu.
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“Gösterişçilik, serserilik, acımasızlık, madde kullanmak gibi şeyler popülerlik aracı değil, utanılacak şeylerdi. Ama artık bunlar övünülecek özellikler gibi pazarlanıp, rol modeller bunlar üzerine şekilleniyor.” diyen Aydilge, şiddetin hiçbir türünü normalleştirecek lüksümüzün kalmadığını vurguladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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