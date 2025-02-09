Aydilge, 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümü Üzerine Söylediği Sözlerle Hislerimize Tercüman Oldu

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi akılalmaz bir saldırıya uğramıştı. Kaykay ekipmanı almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'deki bit pazarına giden genç, uğradığı bıçaklı saldırının ardından yoğun bakıma alındı. Bir süredir yaşam mücadelesi veren genç, ne yazık ki geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırgan Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diyerek laf atmış, Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine 'Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyen şahıs, Minguzzi'ye bıçakla saldırmıştı.