CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen Sosyal Medyada Atatürk'e Hakaret Eden Şahıslar Hakkında Konuştu

Bildiğiniz üzere 'cumhurbaşkanına hakaret' suçu pek çok kişinin başını yakıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler çoğu insanın başına dert açıyor. Bu durum, kişilerin ifade özgürlüğünü sınırlarken, aynı zamanda hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçu meselesi ile ilgili konulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sunduğu çözümle gündem oldu. Bu suçtan ceza almak istemeyenlerin cumhurbaşkanına hakaret etmemesini söyleyen Tunç'un çözümü, sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs zamanında sunduğu çözümü hatırlattı.