CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen Sosyal Medyada Atatürk'e Hakaret Eden Şahıslar Hakkında Konuştu

Bildiğiniz üzere 'cumhurbaşkanına hakaret' suçu pek çok kişinin başını yakıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler çoğu insanın başına dert açıyor. Bu durum, kişilerin ifade özgürlüğünü sınırlarken, aynı zamanda hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçu meselesi ile ilgili konulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sunduğu çözümle gündem oldu. Bu suçtan ceza almak istemeyenlerin cumhurbaşkanına hakaret etmemesini söyleyen Tunç'un çözümü, sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs zamanında sunduğu çözümü hatırlattı.
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CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, cumhurbaşkanına hakaret edenler tutuklanırken, Atatürk'e hakaret edenler hakkında neden bir işlem yapılmadığını sordu.
Furkan Bölükbaşı, Fatih Tezcan, Halil Konakçı gibi isimleri örnek gösteren Öztürkmen konuşmasını, elinde "Atatürk düşmanları dokunulmaz!" yazılı pankartla yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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