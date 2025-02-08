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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Çözümünü Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Çözümünü Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 18:30

Ülkemizde sosyal medya suçlarının başında cumhurbaşkanına hakaret suçu geliyor. Birçok kişi sosyal medyada yaptığı yorumlar sonrasında gözaltına alınıyor. Mahkumiyete dönüşebilen suçlarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bu konuda Tunç, herhangi bir güncelleme yapılamayacağını söyledi. Çözüm için ise ilginç bir öneride bulundu.

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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sık sık bu konuda sorular geliyor.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sık sık bu konuda sorular geliyor.

Tunç da Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a konuk olduğu programda bu konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Tunç da Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a konuk olduğu programda bu konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devleti temsil ettiğini ifade etti ve bu konuda bir değişiklik yapılamayacağını söyledi.

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devleti temsil ettiğini ifade etti ve bu konuda bir değişiklik yapılamayacağını söyledi.

Tunç, "Burada herhangi bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değil. Bu sorunun çözümü Cumhurbaşkanı'mıza hakaret etmemek" açıklaması yaptı.

Tunç, "Burada herhangi bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değil. Bu sorunun çözümü Cumhurbaşkanı'mıza hakaret etmemek" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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