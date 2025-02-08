Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Çözümünü Açıkladı

Ülkemizde sosyal medya suçlarının başında cumhurbaşkanına hakaret suçu geliyor. Birçok kişi sosyal medyada yaptığı yorumlar sonrasında gözaltına alınıyor. Mahkumiyete dönüşebilen suçlarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bu konuda Tunç, herhangi bir güncelleme yapılamayacağını söyledi. Çözüm için ise ilginç bir öneride bulundu.