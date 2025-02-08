Ünlü Astrolog Hilal Saraç Sosyal Medya Hesabından Gözaltına Alındığını Duyurdu

Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Saraç, gözaltına alındığını takipçileriyle paylaştı. Saraç’ın neden gözaltına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti. Saraç paylaşımında “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” dedi. Ünlü astrologun bu paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığı ileri sürüldü.