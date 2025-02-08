Ünlü Astrolog Hilal Saraç Sosyal Medya Hesabından Gözaltına Alındığını Duyurdu
Ünlü Astrolog Hilal Saraç Sosyal Medya Hesabından Gözaltına Alındığını Duyurdu
Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Saraç, gözaltına alındığını takipçileriyle paylaştı. Saraç’ın neden gözaltına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti. Saraç paylaşımında “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” dedi. Ünlü astrologun bu paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığı ileri sürüldü.
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Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.
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Saraç’ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı şu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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