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Ünlü Astrolog Hilal Saraç Sosyal Medya Hesabından Gözaltına Alındığını Duyurdu

Ünlü Astrolog Hilal Saraç Sosyal Medya Hesabından Gözaltına Alındığını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 16:42

Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Saraç, gözaltına alındığını takipçileriyle paylaştı. Saraç’ın neden gözaltına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti. Saraç paylaşımında “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” dedi. Ünlü astrologun bu paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığı ileri sürüldü.

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Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.
twitter.com

Saraç’ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı şu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Saraç’ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı şu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.
twitter.com

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👇
twitter.com

'Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. 

Vip kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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