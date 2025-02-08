Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Hilal Saraç, X hesabından “Gözaltına alınıyorum” yazılı bir mesaj paylaştı. Ancak Saraç’ın gözaltına alındığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Saraç’ın yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti ve gözaltına alınma nedeni olarak bu paylaşımın olduğu iddia edildi.

Saraç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığına dair şu paylaşımı yapmıştı: “Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. Vip kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar.”

Bu paylaşımdan hemen sonra ise “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” mesajını paylaştı.

770 bini aşkın görüntülenme alan bu paylaşım tepki çekmişti.

Saraç'ın neden gözaltına dair yeni bilgiler geldikçe içeriğimiz güncellenecektir.