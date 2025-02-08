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Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 17:08

Astrolog Hilal Saraç, X (Twitter) hesabından gözaltına alındığına dair bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan sonra Hilal Saraç’ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı. Peki, Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

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Hilal Saraç, ‘@hilalsarac_’ isimli X hesabından “Gözaltına alınıyorum” yazılı bir paylaşım yaptı. Kısa sürede Saraç’ın bu yorumu çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Bu paylaşımdan sonra Hilal Saraç’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Hilal Saraç, ‘@hilalsarac_’ isimli X hesabından “Gözaltına alınıyorum” yazılı bir paylaşım yaptı. Kısa sürede Saraç’ın bu yorumu çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Bu paylaşımdan sonra Hilal Saraç’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Hilal Saraç Kimdir?

Hilal Saraç Kimdir?

Eski bir bankacı olan Hilal Saraç, mesleğini bırakıp astrolojiye merak saldı. Ünlü bir astrologdan aldığı danışmanlığın ardından astroloji yolculuğunun başladığını söyleyen Saraç, uzun yıllardır astrolog olarak danışmanlık veriyor. 

Saraç, astrolojiye adım atmasını şu sözlerle anlatıyor: “Aldığım danışmanlık yüz yüzeydi ve gittiğimde muhteşem bir haritamın olduğunu, astroloji yolculuğuna kesinlikle girmem gerektiğini ve kaderimin buradan devam edeceğini söyledi.”

Sosyal medya hesaplarında kendisini ‘Psikolog-Eğitmen-Astrolog’ olarak tanıtan Saraç, aynı zamanda Capella Astroloji Akademisi Kurucusu’nun. Instagram hesabında 439 bin; X (Twitter) hesabında ise 143 bini aşkın takipçisi bulunan Saraç, gündeme dair astrolojik yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Hilal Saraç, X hesabından “Gözaltına alınıyorum” yazılı bir mesaj paylaştı. Ancak Saraç’ın gözaltına alındığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

Ancak Saraç’ın yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti ve gözaltına alınma nedeni olarak bu paylaşımın olduğu iddia edildi. 

Saraç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığına dair şu paylaşımı yapmıştı: “Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır.  Vip kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar.”

Bu paylaşımdan hemen sonra ise “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” mesajını paylaştı.

770 bini aşkın görüntülenme alan bu paylaşım tepki çekmişti. 

Saraç'ın neden gözaltına dair yeni bilgiler geldikçe içeriğimiz güncellenecektir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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