Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?
Hilal Saraç Kimdir? Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?
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Hilal Saraç, ‘@hilalsarac_’ isimli X hesabından “Gözaltına alınıyorum” yazılı bir paylaşım yaptı. Kısa sürede Saraç’ın bu yorumu çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Bu paylaşımdan sonra Hilal Saraç’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.
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Hilal Saraç Kimdir?
Astrolog Hilal Saraç Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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