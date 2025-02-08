İBB’den İstanbul İçin Kar Açıklaması: Yağışlar Gidiyor Güneşli Havalar Geri Dönüyor
İBB’den İstanbul İçin Kar Açıklaması: Yağışlar Gidiyor Güneşli Havalar Geri Dönüyor
İstanbul hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisi altında kaldı. Kent genelinde kar ve yağmurla karışık kar yağışı görülürken kış sevenleri üzecek haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB, karla mücadele çalışmalarının sona erdiğini duyurarak yağışların bugünden itibaren (8 Şubat Cumartesi) kenti terk edeceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise 14 Şubat Cuma gününden itibaren yurdun neredeyse tamamında güneşli hava hakim olacak.
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Megakent hafta boyunca aralıklı kar yağışına şahit oldu. Kış sevenlerin uzun süredir beklediği kar yağışı haftanın başında İstanbul’a giriş yaptı. Lapa lapa yağmasa da kar bekleyenleri sevindirdi.
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Kentte kar yağışı üç gün sürdü. Şehir merkezinde 1-3 santimetre kar kalınlığı ölçülürken kuzey bölgelerde kar kalınlığı 5-15 santimetre arasında değişti.
Ancak kar yağışının ömrü fazla uzun sürmedi. İBB, üç gün süren kar yağışı nedeniyle kentte aldıkları önlemleri paylaştı ve karla mücadele çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, bugünden itibaren (8 Şubat Cumartesi) kar yağışının kenti terk edeceği belirtildi. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 arasında seyredeceği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin haritalarına göre ise 14 Şubat Cuma gününden itibaren ülkenin neredeyse tamamında güneşli hava hakim olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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