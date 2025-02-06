İstanbul Güne Kar Yağışıyla Başladı: İstanbul’da En Çok Kar Yağacak İlçeler
İstanbul Güne Kar Yağışıyla Başladı: İstanbul’da En Çok Kar Yağacak İlçeler
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak. Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor.
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Meteoroloji, AKOM ve valiliğin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.
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Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini arttıran kar yağışı, hasretle bekleyen İstanbulluları sevindirdi.
Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak.
Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor.
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Kar yağışının en fazla hissedileceği ilçeler şöyle:
Diğer ilçelerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde karın daha uzun süre kalacağını ve beyaz örtünün bazı bölgelerde daha belirgin olacağını belirtiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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