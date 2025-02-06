onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Güne Kar Yağışıyla Başladı: İstanbul’da En Çok Kar Yağacak İlçeler

İstanbul Güne Kar Yağışıyla Başladı: İstanbul’da En Çok Kar Yağacak İlçeler

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2025 - 08:30

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak. Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji, AKOM ve valiliğin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.

Meteoroloji, AKOM ve valiliğin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini arttıran kar yağışı, hasretle bekleyen İstanbulluları sevindirdi.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini arttıran kar yağışı, hasretle bekleyen İstanbulluları sevindirdi.

Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.

Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak.

Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor.

Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağışının en fazla hissedileceği ilçeler şöyle:

Kar yağışının en fazla hissedileceği ilçeler şöyle:

Arnavutköy

Ataşehir

Başakşehir

Beykoz

Beylikdüzü

Çatalca

Çekmeköy

Eyüpsultan

Esenyurt

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Sancaktepe

Sarıyer

Şile

Silivri

Şişli

Sultangazi

Ümraniye

Diğer ilçelerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde karın daha uzun süre kalacağını ve beyaz örtünün bazı bölgelerde daha belirgin olacağını belirtiyor.

Diğer ilçelerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde karın daha uzun süre kalacağını ve beyaz örtünün bazı bölgelerde daha belirgin olacağını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın