Kar Yağışı Bazı İllerde Hayatı Durdurdu: 6 Şubat'ta Okulları Tatil Eden Şehirler

Kayseri: Kar yağışı ve eksi 5 dereceyi bulacak soğuklar nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitimden özel kreşlere kadar tüm eğitim kurumları bu karardan etkilendi.

Sivas: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Sivas genelinde okullar tatil edildi. Ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Hakkari: Merkez ve Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde yoğun kar yağışı, çığ ve don riski nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Ancak yüksek öğretim kurumları ve bazı özel kurslar bu karardan muaf tutuldu.

Sakarya: Kocaali ve Akyazı ilçelerinde bazı okullarda, Hendek ilçesinde ise belirli okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi.

Nevşehir: Kar yağışının etkili olduğu Nevşehir'de tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli: Taşımalı eğitim yapılan kırsal mahallelerde okullar tatil edildi.

Gümüşhane: Tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.