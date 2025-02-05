Kar Yağışı Bazı İllerde Hayatı Durdurdu: 6 Şubat'ta Okulları Tatil Eden Şehirler
Kar Yağışı Bazı İllerde Hayatı Durdurdu: 6 Şubat'ta Okulları Tatil Eden Şehirler
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul da listede mi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından bazı illerde valilikler, eğitime ara verme kararı aldı. İşte o şehirler:
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Peki İstanbul’da okullar tatil mi?
Birçok ilde hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Tatil değildir o. "eğitime bir gün ara"dır😁😂
İstanbul'da kartopu hayalimiz vardı oda yalan oldu😄
He valla ya..
amk eskiden ne güzel tatil ilan edilirdi şimdi onu bile elekten geçiriyorlar.