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Kar Yağışı Bazı İllerde Hayatı Durdurdu: 6 Şubat'ta Okulları Tatil Eden Şehirler

Kar Yağışı Bazı İllerde Hayatı Durdurdu: 6 Şubat'ta Okulları Tatil Eden Şehirler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 22:02

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul da listede mi?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından bazı illerde valilikler, eğitime ara verme kararı aldı. İşte o şehirler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından bazı illerde valilikler, eğitime ara verme kararı aldı. İşte o şehirler:

  • Kayseri: Kar yağışı ve eksi 5 dereceyi bulacak soğuklar nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitimden özel kreşlere kadar tüm eğitim kurumları bu karardan etkilendi.

  • Sivas: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Sivas genelinde okullar tatil edildi. Ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

  • Hakkari: Merkez ve Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde yoğun kar yağışı, çığ ve don riski nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Ancak yüksek öğretim kurumları ve bazı özel kurslar bu karardan muaf tutuldu.

  • Sakarya: Kocaali ve Akyazı ilçelerinde bazı okullarda, Hendek ilçesinde ise belirli okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi.

  • Nevşehir: Kar yağışının etkili olduğu Nevşehir'de tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

  • Tufanbeyli: Taşımalı eğitim yapılan kırsal mahallelerde okullar tatil edildi.

  • Gümüşhane: Tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.

  • Ordu: Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde okullar tatil edildi. Diğer bazı ilçelerde ise sadece belirli okullar için ara verildi.

Peki İstanbul’da okullar tatil mi?

Peki İstanbul’da okullar tatil mi?

Kar yağışı yurdun birçok bölgesini etkisi altına alsa da, İstanbul için henüz okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da da soğuk hava ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Birçok öğrenci, Valilikten gelecek açıklamayı bekliyor.

Birçok ilde hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılıyor.

Birçok ilde hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Söyledim gitti

Tatil değildir o. "eğitime bir gün ara"dır😁😂

piyanist

İstanbul'da kartopu hayalimiz vardı oda yalan oldu😄

sudis

He valla ya..

Emre Keskin

amk eskiden ne güzel tatil ilan edilirdi şimdi onu bile elekten geçiriyorlar.