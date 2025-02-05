CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparak parti olarak erken seçim hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarında 'Allah ömür verirse, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadeleri, erken seçim ve 'yeniden adaylık' sorularını beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 5 Kasım 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a bir dönem daha adaylık yolunun açılması için anayasa değişikliği istemişti.

Recep Tayyip Erdoğan toplamda üç; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Erken seçim kararı alınmazsa Mayıs 2028'de Türkiye yeniden seçime gidecek. Yapılacak yeni bir seçim ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi?' sorusu merak konusu oldu. Peki, Erdoğan hangi şartlarda yeniden aday olabilir?