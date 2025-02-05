onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 18:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparak parti olarak erken seçim hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarında 'Allah ömür verirse, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadeleri, erken seçim ve 'yeniden adaylık' sorularını beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 5 Kasım 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a bir dönem daha adaylık yolunun açılması için anayasa değişikliği istemişti.

Recep Tayyip Erdoğan toplamda üç; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Erken seçim kararı alınmazsa Mayıs 2028'de Türkiye yeniden seçime gidecek. Yapılacak yeni bir seçim ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi?' sorusu merak konusu oldu. Peki, Erdoğan hangi şartlarda yeniden aday olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle erken seçim çalışmalarını başlattı.

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle erken seçim çalışmalarını başlattı.

Özgür Özel, “Aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun başkası olsun ama seçim hemen olsun. Derhal seçim istiyoruz” sözleriyle erken seçim talebini yinelemişti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Ülkenin kaybedecek vakti kalmadı. Sorunlar giderek büyüdü, milletin sabrı kalmadı. Seçim hemen şimdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri takvime göre Mayıs 2028’de yapılacak. Ancak ana muhalefet bu takvimin ‘olabildiğince’ erkene çekilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri takvime göre Mayıs 2028’de yapılacak. Ancak ana muhalefet bu takvimin ‘olabildiğince’ erkene çekilmesini istiyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylarında ise en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefetin erken seçim talebine şu sözlerle yanıt vermişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefetin erken seçim talebine şu sözlerle yanıt vermişti:

“Belediyecilik hizmetleri bakımından irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Bu oyuna gelmeyiz. Ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz.”

Erdoğan erken seçime dair olumlu bir yorum yapmazken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçimler için en uygun zamanın 2027 Kasım ayı olduğunu dile getirmişti:

Erdoğan erken seçime dair olumlu bir yorum yapmazken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçimler için en uygun zamanın 2027 Kasım ayı olduğunu dile getirmişti:

“Şu bir gerçek 14-28 Mayıs’ta millet bizi beş yıl Türkiye’yi idare edelim diye yetki verdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar ‘Dostlar alışverişte görsün’ diye yapıyorlar.

2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?

Erken seçim tartışmaları sürerken en merak edilen konulardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Anayasa’nın 101. Maddesinde bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceği belirtiliyor:

“Anayasa’da hukukî statüsü, yetkisi ve görevi ile hukukî ve cezaî sorumluluğu yeniden düzenlenen ve artık Devletin başı ve münhasıran yürütme organı olan ve yürütme erkini tek başına kullanan cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olarak belirlendi. Bir kimseye en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilme hakkı verildi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle TBMM üyeliği seçimi ile Cumhurbaşkanı seçiminin birlikte aynı gün yapılması kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanının siyaset yapma yasağı kaldırıldı. Artık isterse Cumhurbaşkanı siyaset de yapabilir, partili de olabilir.”

Ancak hukuki ve siyasi duruma göre Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olması için birden fazla yorum var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erdoğan, Hangi Şartlarda Aday Olabilir?

Erdoğan, Hangi Şartlarda Aday Olabilir?

• Erdoğan, 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2023'te yapılan seçimle ikinci dönemini tamamladığı değerlendiriliyor. Bu durumda, anayasa gereği üçüncü kez aday olması mümkün görünmüyor.

TBMM erken seçim kararı alırsa, Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olması mümkün olabilir. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın adaylığı bu gerekçeye dayandırılmıştı.

• Erdoğan’ın yeniden adaylığı için ilk seçenek Anayasa’nın 101. Maddesindeki iki dönem kuralının kaldırılması. Anayasa değişikliğinin kabulü için 360, doğrudan kabulü için en az 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu:

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu:

“Eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız CHP'nin içinde dört yıl kala aday mı arayacağız?

Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir.'

"İki kurum erken seçim isteyebilir. Parlamento kararı olursa yeniden aday olabilir."

"İki kurum erken seçim isteyebilir. Parlamento kararı olursa yeniden aday olabilir."

AK Partili Mustafa Elitaş, Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağına dair şu bilgileri vermişti:

'Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekiliyle seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir.'

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için iki ihtimal var:

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için iki ihtimal var:

1. Anaysa değişikliği

2. Meclis’in erken seçim kararı alması. 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın