Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparak parti olarak erken seçim hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarında 'Allah ömür verirse, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadeleri, erken seçim ve 'yeniden adaylık' sorularını beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 5 Kasım 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a bir dönem daha adaylık yolunun açılması için anayasa değişikliği istemişti.
Recep Tayyip Erdoğan toplamda üç; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Erken seçim kararı alınmazsa Mayıs 2028'de Türkiye yeniden seçime gidecek. Yapılacak yeni bir seçim ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi?' sorusu merak konusu oldu. Peki, Erdoğan hangi şartlarda yeniden aday olabilir?
CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle erken seçim çalışmalarını başlattı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri takvime göre Mayıs 2028’de yapılacak. Ancak ana muhalefet bu takvimin ‘olabildiğince’ erkene çekilmesini istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefetin erken seçim talebine şu sözlerle yanıt vermişti:
Erdoğan erken seçime dair olumlu bir yorum yapmazken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçimler için en uygun zamanın 2027 Kasım ayı olduğunu dile getirmişti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olabilir mi?
Erdoğan, Hangi Şartlarda Aday Olabilir?
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu:
"İki kurum erken seçim isteyebilir. Parlamento kararı olursa yeniden aday olabilir."
Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için iki ihtimal var:
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